Retiran del mercado casi 1,000 libras de cecina por utilizar etiquetas no autorizadas del USDA

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura alertó a través de un comunicado sobre el retiro voluntario de aproximadamente 1,000 libras de snacks de carne seca tras utilizar etiquetas no autorizadas por la entidad.

Según el reporte de la USDA, el producto retirado proveniente de Imperio Distribution LLC no fue inspeccionado adecuadamente por la agencia, por lo que se teme que la carne seca no cumpla con los estándares de seguridad alimentaria.

¿Qué productos están siendo retirados del mercado?

Tras no ser aptos para su consumo, el FSIS indicó a los consumidores estadounidenses que los productos retirados del mercado son:

Cecina de res Imperio Fuego

Cecina de res Imperio Original

Cecina de res Imperio Limón

El alimento fue vendido en al menos siete estados del país en bolsas selladas de 2 onzas, con la palabra “carne seca”, y la inscripción “1885” dentro del sello de inspección del USDA.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

Hasta los momentos, la USDA no ha reportado intoxicación o enfermedades relacionadas con la ingesta de este producto; sin embargo, sugiere a los consumidores desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Para más información sobre este retiro, los consumidores afectados pueden comunicarse con Imperio Distribution al 630-532-9560 o a manuelcortes33@gmail.com.

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