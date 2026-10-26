Toyota retira más de 100 mil Land Cruiser por riesgo de incendio

Los propietarios de ciertas Toyota Land Cruiser híbridas tienen un motivo para revisar sus vehículos. Toyota inició una campaña que afecta a 105,794 unidades de los años modelo 2024 a 2027 en Estados Unidos, debido a una falla que podría provocar una fuga de gasolina y aumentar el riesgo de incendio.

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El inconveniente está relacionado con una conexión del sistema de combustible ubicada cerca del tanque. Si las piezas se separan, la gasolina puede escapar y el motor terminar apagándose.

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El fabricante notificó el problema a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) el 14 de octubre de 2026.

Cómo saber si tu Land Cruiser está afectada

La campaña incluye determinadas unidades de los modelos 2024, 2025, 2026 y 2027. Para comprobar si un vehículo forma parte del retiro, los propietarios pueden consultar su número de identificación, conocido como VIN, que tiene 17 caracteres.

La búsqueda está disponible en los sitios oficiales de Toyota y de la NHTSA. El número aparece en la base del parabrisas, del lado del conductor, y también puede encontrarse en los documentos del vehículo.

Toyota Land Cruiser 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Qué provoca la fuga de combustible

El problema se origina en la unión entre un tubo plástico conectado al tanque y otro metálico que transporta gasolina hacia el motor turbo de cuatro cilindros. Una abrazadera podría soltarse y permitir que ambas piezas se desconecten.

Además de la pérdida de combustible, el apagado del motor puede dejar el auto inmovilizado en la vía. La presencia de gasolina cerca de una fuente de calor también incrementa el peligro de incendio.

Toyota todavía no ha determinado la causa exacta de la falla, según la información publicada sobre la campaña.

Reparación gratuita para los propietarios

La solución no tendrá costo para los clientes. Los concesionarios inspeccionarán la conexión e instalarán una abrazadera adicional para mantener unidos los tubos. Si detectan que es necesario reemplazar alguna pieza, también cambiarán el tubo de resina y colocarán la abrazadera correspondiente.

Estreno oficial del Toyota Land Cruiser FJ 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La NHTSA señala el 29 de noviembre de 2026 como fecha prevista para el envío de las cartas de notificación. Toyota, por su parte, indicó que espera informar a todos los propietarios afectados a mediados de diciembre.

Quienes perciban olor a gasolina no deberían esperar a recibir la notificación para contactar con un concesionario y solicitar orientación.

Qué deben tener en cuenta quienes buscan una usada

Este retiro se suma a otras campañas que han involucrado a la Land Cruiser híbrida en 2026. Por eso, antes de comprar una unidad de segunda mano, conviene comprobar el VIN y solicitar documentación que confirme si las reparaciones pendientes ya se realizaron.

La campaña está identificada en la NHTSA con el número 26V673000 y, en los registros de Toyota, con los códigos 26TB23 y 26TA23. Consultar esos datos permite verificar si el vehículo está incluido y qué pasos deben seguirse para solucionar el problema.

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