Audi Q9, así es el nuevo gigante de tres filas de la marca

El lujo también se mide en espacio, comodidad y potencia. Con esa idea, Audi presentó el Q9, un SUV de tres filas que se convierte en su nuevo modelo insignia y busca hacerse un lugar entre las propuestas más exclusivas del segmento. La gama también incluye el SQ9, una variante que lleva el rendimiento a otro nivel.

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La presencia exterior es uno de sus principales argumentos. La parrilla de grandes dimensiones con iluminación, los faros Digital Matrix y los rines de entre 21 y 23 pulgadas refuerzan su imagen.

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Los sistemas de iluminación inteligente, además, buscan mejorar la visibilidad sin deslumbrar a otros conductores.

Espacio y confort para los ocupantes

La cabina apuesta por pantallas curvas, funciones de privacidad para el copiloto e integración de ChatGPT. A esto se suma un sistema de sonido 4D con 22 altavoces y un techo panorámico inteligente que destaca por sus dimensiones. La capacidad de carga ronda los 44 pies cúbicos con la tercera fila plegada eléctricamente.

Dos motores para diferentes perfiles

El Q9 equipa un V6 2.9 litros TFSI biturbo que desarrolla 429 caballos de potencia y 442 libras-pie de torque. Por su parte, el SQ9 incorpora un V8 4.0 litros con 591 caballos y 590 libras-pie de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3,8 segundos.

El Audi Q9 parte de $89,000 dólares, mientras que el SQ9 tiene un precio inicial de $119,395 dólares. Con estas dos propuestas, la firma alemana combina espacio para viajar en familia con una alternativa de mayores prestaciones.

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