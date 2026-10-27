El músico Neil Young demanda a un comité recaudador de fondos en favor de Donald Trump

Bajo el argumento que el Comité Trump 47, encargado de recaudar fondos en favor del presidente, incumplió su promesa de “no volver a usar el tema ‘Rockin’ in the Free World'” en actos de campaña, Neil Young, compositor de dicho tema, presentó una demanda en su contra y exige $10 millones de dólares como indeminización.

El cantautor originario de Canadá menciona que su canción lanzada en 1989 como parte de su álbum de estudio Freedom, se reprodujo justo antes de que el magnate neoyorquino subiera al escenario en un mitin celebrado en Youngstown, Ohio, el 12 de octubre.

La canción en referencia evoca temas como la pobreza y abandono social e incluso evoca escenas urbanas desoladoras, mencionando explícitamente a personas sin hogar durmiendo bajo los puentes, el azote de la adicción al crack y el abandono de la infancia en entornos vulnerables.

Esto, de acuerdo a la querella, implica “lo opuesto a todo lo que representa Donald J. Trump” y de ahí deriva parte de su molestia.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que el canadiense exige no emplear sus canciones en ningún acto relacionado con el actual mandatario de la nación.

De hecho, desde 2015, levantó la voz exigiendo respetar su posicionamiento y, como no fue tomado en serio, en 2020 presentó una demanda por infracción de derechos de autor.

“No presentó defensa alguna y llegó a un acuerdo poco después de ser notificada, prometiendo que nunca más volvería a usar ‘Rockin’ in the Free World’ sin una licencia y permiso de Young.

En aquel entonces, le pedí en una carta pública que tuvo mucha repercusión que cesara y desistiera”, expuso en ese entonces.

El punto de controversia es que alguien del Comité Trump 47 parece haber ignorado la exigencia de Neil Young y por ello se reavivó su malestar.

“Optó por no escuchar mi petición, así como opta por no escuchar a las muchas voces estadounidenses que le piden que deje de mentir constantemente, que deje de insultar y acosar de forma mezquina y desagradable, que deje de difundir su retórica peligrosa, difamatoria y llena de odio”, señala en la demanda.

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