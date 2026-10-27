El Toyota GR86 podría cambiar su motor en la próxima generación

Toyota está experimentando con una fórmula diferente para uno de sus deportivos más accesibles.

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El GR86 Future FR concept apareció en una competencia de resistencia en Japón con un motor de cuatro cilindros en línea y sin turbo, una configuración que despierta preguntas sobre los planes de la marca para una posible próxima generación del modelo.

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Por ahora, no hay confirmación de que esta mecánica llegue al auto de producción. Sin embargo, las pruebas permiten conocer parte del trabajo que Toyota está realizando para desarrollar sus futuros deportivos.

Pruebas en plena competencia

El prototipo, identificado con el número 32, participó en la sexta fecha del campeonato japonés Super Taikyu, disputada en Okayama los días 24 y 25 de octubre de 2026. El equipo Toyota Gazoo Rookie Racing lo inscribió en la categoría ST-Q, destinada a vehículos experimentales.

Eisuke Sasaki, Kazuya Oshima e Hiroaki Ishiura estuvieron al volante del auto. La participación no estuvo libre de contratiempos, pues Ishiura sufrió un choque durante la clasificación del sábado.

Potencia todavía por confirmar

La mecánica experimental parte del G20E de 2,0 litros y utiliza cuatro cilindros en línea con aspiración natural. Su antecesor en este prototipo era un motor turbo de 1,6 litros y tres cilindros derivado del utilizado por el GR Yaris.

Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota todavía no publica cifras oficiales. De acuerdo con un mecánico del equipo citado por el medio japonés Car Watch, la potencia rondaría los 200 PS, equivalentes a unos 197 hp. Otras publicaciones sitúan la estimación cerca de los 220 hp, por lo que habrá que esperar información definitiva.

Cambios que van más allá del motor

El desarrollo también incluye una suspensión de doble horquilla en ambos ejes y una ubicación del motor más retrasada dentro del compartimiento delantero, con la intención de favorecer la distribución del peso.

Tomoya Takahashi, presidente de la división GR de Toyota, describió el vehículo como un proyecto experimental. La reducción de peso figura entre sus prioridades, mientras que el nuevo propulsor buscaría subir de revoluciones con mayor suavidad y mantener un peso similar al de la mecánica turbo anterior.

Más del Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

¿Qué pasará con el GR86 de calle?

El GR86 2026 que se vende en Estados Unidos mantiene el motor bóxer de 2,4 litros desarrollado por Subaru, con 228 hp y 184 libras-pie de torque. Su precio inicial es de $31,400 dólares y su consumo puede alcanzar 21 mpg en ciudad y 30 mpg en carretera, según la configuración.

La relación entre Toyota y Subaru ha sido fundamental para este deportivo y su hermano, el BRZ. Por eso, la aparición de un motor experimental de Toyota alimenta las especulaciones sobre el futuro del modelo, aunque no demuestra que la marca vaya a abandonar la fórmula actual.

Por ahora, el cuatro cilindros atmosférico sigue siendo parte de un programa de pruebas. Su evolución podría dar pistas sobre el rumbo de los próximos deportivos de Toyota, pero cualquier cambio para el GR86 de producción tendrá que esperar una confirmación oficial.

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