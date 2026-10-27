Hispano del condado de Orange acusado de matar a puñaladas al amante de su esposa

Un hombre hispano del condado de Orange fue acusado de asesinato por presuntamente matar a puñaladas a un hombre al que encontró en la cama con su esposa.

Ismael Pinedalópez, de 34 años y residente de Anaheim, fue identificado por las autoridades como sospechoso de cometer el asesinato.

Man Charged with Murder for Stabbing Romantic Rival to Death with a Pocketknife after Coming Home from Work Early to Find Man in Defendant’s Bed with his Wife, Two Young Children



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SANTA ANA, Calif. ? An Anaheim man has been? pic.twitter.com/BGArrfQSVU — OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) October 27, 2026

El Departamento de Policía de Anaheim (APD) informó que oficiales acudieron el 24 de octubre de 2026 a una residencia en la cuadra 700 de North Pine Street.

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Cuando llegaron al domicilio, encontraron a la víctima, identificada como Nicholas García, de 28 años, en una habitación de la casa y presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca.

Los servicios de emergencia determinaron que el hombre había fallecido en el lugar donde fue apuñalado.

De acuerdo con los detectives, Pinedalópez llegó temprano a su casa después de trabajar ese día y encontró a García en la cama con su esposa y sus dos hijos pequeños, vestidos únicamente con ropa interior.

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Los fiscales del condado de Orange dijeron que Pinedalópez amenazó al hombre de 28 años con una navaja y posteriormente lo apuñaló hasta matarlo.

Pinedalópez se encontraba ensangrentado y fue arrestado por los oficiales del APD en el lugar donde ocurrió el apuñalamiento.

La esposa de Ismael y sus dos hijos, una niña de 2 años y un niño de 4, no sufrieron ninguna lesión durante el incidente.

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El 27 de octubre, Ismael Pinedalópez fue acusado por la fiscalía de distrito del condado de Orange de un delito grave de asesinato y de un agravante por uso personal de un arma.

“La violencia nunca es la respuesta, y es verdaderamente desgarrador que estos niños pequeños hayan tenido que presenciar cómo su padre cometía un acto de brutalidad tan horrible en su propia casa”, declaró el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, en un comunicado.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Ismael Pinedalópez se enfrenta a una pena de entre 26 años y cadena perpetua.

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