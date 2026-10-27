Microsoft ofrece indemnizar con jubilación anticipada a 60,000 trabajadores

Las grandes tecnológicas están redefiniendo sus prioridades ante el crecimiento de la inteligencia artificial (IA). En este escenario, Microsoft busca ajustar su estructura laboral mientras destina recursos millonarios a fortalecer su infraestructura tecnológica, con nuevas opciones para parte de sus empleados.

La compañía anunció un programa de salida voluntaria que podría alcanzar a cerca de 60,000 trabajadores. La oferta está disponible para empleados elegibles de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e India, aunque existen restricciones según el puesto y el área de trabajo.

El plan está dirigido a trabajadores con cargos de vicepresidente o inferiores y estará disponible durante un periodo limitado. Los empleados que cumplan los requisitos recibirán una notificación por correo electrónico.

“Esta oferta brinda a los empleados que cumplen los requisitos y que puedan estar considerando un futuro fuera de la empresa una nueva opción para realizar esa transición ahora con apoyo”, declaró Amy Coleman, directora de recursos humanos de Microsoft, en un memorando dirigido al personal.

No todos podrán acceder al beneficio. Según Bloomberg, que citó a un portavoz de la compañía, los trabajadores de centros de datos y de las áreas de ventas y marketing están excluidos del programa.

Antes de aceptar, los trabajadores deberán revisar las condiciones de la indemnización, los plazos del programa y las consecuencias sobre sus prestaciones.

La iniciativa se produce mientras la empresa incrementa sus inversiones en inteligencia artificial. Amy Hood, directora financiera de Microsoft, informó durante una conferencia telefónica con analistas de Wall Street que la compañía prevé destinar $175,000 millones de dólares a infraestructura de IA en 2026, incluidos centros de datos.

Según documentos regulatorios, Microsoft tenía 223,000 empleados en todo el mundo al cierre de junio. Por su parte, la Agencia France-Presse (AFP) informó que aproximadamente el 27% de la plantilla podría reunir los requisitos para acogerse a la nueva oferta.

El programa voluntario se suma a otras medidas laborales adoptadas por Microsoft. En mayo, la compañía planeaba ofrecer indemnizaciones a unos 8,750 trabajadores en Estados Unidos, equivalentes al 7% de su plantilla en ese país, según Associated Press (AP).

En julio, la empresa también anunció la eliminación de 4,800 puestos de trabajo a nivel mundial, incluidos numerosos empleos de su división de videojuegos Xbox.

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