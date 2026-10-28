FDA retira del mercado unas 500 libras de pescado ahumado por riesgo de botulismo

De acuerdo con un comunicado publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en su página web oficial, advierte a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de aproximadamente 500 libras de pescado ahumado tras un posible brote de botulismo.

Según la entidad sanitaria, el retiro que inició esta semana abarca unas 560 libras de espadines ahumados en frío provenientes de la empresa Haifa Smoked Fish, con sede en Queens, Nueva York, los cuales fueron distribuidos en cadenas minoristas y restaurantes en al menos tres estados del país.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de intoxicación o enfermedades relacionadas con el consumo de este alimento. La FDA señaló en el comunicado que entre las razones por las cuales se procede al retiro está el hecho de que el pescado se estaba produciendo sin los controles sanitarios necesarios para evitar el contagio de la toxina que causa botulismo.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La agencia destacó que, aunque el pescado tenga buen olor, sabor o aspecto, lo recomendable es no consumirlo, desecharlo o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Finalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también alertaron que el consumo de alimentos contaminados puede ocasionar síntomas como dificultad para tragar, visión doble, dificultad para respirar, entre otros gravemente mortales en algunas personas.

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