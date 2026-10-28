Estados Unidos exigirá una nueva declaración a todos los viajeros desde noviembre: cómo completarla

Desde el 3 de noviembre de 2026, Estados Unidos incorporará un nuevo requisito sanitario para quienes lleguen al país en vuelos internacionales. La medida también alcanza a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y pasajeros que solo hagan escala. Qué documento hay que completar y qué sucede si no se presenta.

Nueva declaración para viajar a Estados Unidos

Viajar a Estados Unidos implicará un trámite adicional a partir de noviembre. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que todos los pasajeros que aborden vuelos internacionales con destino al país deberán completar y firmar una declaración sanitaria obligatoria antes de subir al avión.

El nuevo requisito comenzará a aplicarse el 3 de noviembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del Este, y responde a las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses para reducir el riesgo de ingreso del virus del Ébola.

Aunque la disposición está relacionada con la situación sanitaria de la República Democrática del Congo, no se limita a quienes hayan visitado ese país. También deberán cumplirla quienes viajen desde México, Argentina, Colombia, España o cualquier otro destino internacional.

Puedes ver: Qué aerolíneas de Estados Unidos tienen las tarifas más baratas y cuándo convienen

¿Cuál es la nueva declaración obligatoria para viajar a Estados Unidos?

El documento es una declaración jurada sanitaria, denominada oficialmente attestation, mediante la cual cada viajero confirma que no estuvo en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al embarque.

Los CDC explicaron que el plazo de 21 días corresponde al período máximo de incubación del Ébola. Se trata de una declaración sobre los antecedentes recientes de viaje. No significa que todos los turistas deban someterse a un examen médico o presentar una prueba negativa de Ébola.

La obligación alcanza a los vuelos que salgan de otro país hacia Estados Unidos a partir del horario establecido, independientemente de la nacionalidad de los pasajeros.

Cómo completar la nueva declaración sanitaria paso a paso

El procedimiento será relativamente sencillo para la mayoría de los viajeros. Las aerolíneas deberán incorporar mecanismos para que cada pasajero presente su declaración antes del embarque.

Estos son los pasos para cumplir con el requisito:

Obtener la declaración. La aerolínea deberá facilitar el formulario o un mecanismo electrónico equivalente. Los CDC también publicaron un PDF oficial. Revisar los antecedentes de viaje. El pasajero deberá comprobar si estuvo en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días. Completar la información solicitada. El modelo oficial incluye la identificación de quien firma y la declaración correspondiente. Seleccionar la opción verdadera. El viajero deberá indicar si estuvo o no en ese país durante el período establecido. Firmar y presentar la declaración. Podrá hacerse en papel o por medios digitales aceptados por la aerolínea, antes de abordar el avión.

Los CDC recomiendan que las compañías incorporen este procedimiento durante el check-in o en la instancia de embarque del último aeropuerto extranjero desde el cual parte el vuelo hacia Estados Unidos.

El formulario oficial se encuentra disponible en la página de los CDC dedicada al nuevo requisito de viaje.

Por ahora, los CDC no ofrecen una versión oficial en español, aunque permiten que las aerolíneas proporcionen traducciones bajo su responsabilidad.

¿Quiénes deberán presentar la declaración desde el 3 de noviembre?

La disposición tiene un alcance amplio y no distingue entre turistas y personas que viven habitualmente en Estados Unidos.

Deberán cumplirla los pasajeros internacionales, incluidos:

Turistas que ingresen con visa o con autorización ESTA.

Ciudadanos estadounidenses que regresen de viajes al extranjero.

Residentes permanentes que tengan Green Card.

Personas que ingresen por trabajo, estudios u otros motivos.

Pasajeros que hagan conexión en un aeropuerto estadounidense rumbo a otro país.

Menores de edad, aunque la declaración deberá ser firmada por un adulto autorizado.

Cada integrante de una familia necesita su propia declaración. No alcanza con que uno de los adultos presente un único documento para todos.

La orden actualizada por los CDC el 28 de octubre también aclara que alcanza a los integrantes de las tripulaciones contemplados por la disposición, incluidos los de determinadas operaciones de carga.

Puedes ver: Los mejores programas de fidelidad de aerolíneas en EE.UU. en 2026: cuál conviene según cómo viajas

Qué pasa si no completas la declaración antes de viajar

Este es uno de los puntos que conviene tener especialmente en cuenta. Las aerolíneas no podrán permitir el embarque de pasajeros que no hayan presentado la declaración exigida, salvo que cuenten con una exención otorgada por el gobierno estadounidense.

Por eso, quienes tengan vuelos programados para noviembre deberían revisar las comunicaciones de su compañía aérea y consultar si el formulario estará disponible durante el check-in digital.

Las autoridades también advierten que proporcionar información deliberadamente falsa o engañosa puede tener consecuencias legales, incluidas multas y sanciones penales.

Las aerolíneas deberán conservar las declaraciones durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo a Estados Unidos.

¿Qué sucede si viajaste a la República Democrática del Congo?

Para quienes hayan estado en ese país durante los 21 días anteriores al embarque, la situación es diferente. La orden establece que no podrán abordar vuelos hacia Estados Unidos durante ese período, salvo que cuenten con una excepción autorizada.

La restricción incluye las conexiones realizadas en aeropuertos de la República Democrática del Congo, incluso cuando el pasajero no haya salido del avión o del aeropuerto.

Los CDC aclaran que el día de salida del país africano se considera el día cero. El viajero podrá abordar un vuelo hacia Estados Unidos a partir del día 22, siempre que cumpla con los demás requisitos migratorios y sanitarios.

¿La declaración también se exige para viajar desde México o América Latina?

Sí. La exigencia no depende del país desde el cual se inicia el viaje, sino del hecho de abordar un vuelo internacional con destino a Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que viaje desde Ciudad de México a Los Ángeles, desde Buenos Aires a Miami o desde Bogotá a Nueva York deberá completar la declaración, aunque nunca haya estado en África.

Lo mismo ocurre con los pasajeros que tengan una escala en territorio estadounidense antes de continuar hacia otro destino.

En cambio, la nueva declaración no se exige para los cruces terrestres desde México o Canadá ni para el ingreso por puertos marítimos, ya que la disposición se refiere específicamente al transporte aéreo internacional.

¿Hasta cuándo estará vigente la nueva medida?

De acuerdo con la orden publicada en el Federal Register el 27 de octubre de 2026, el requisito está previsto hasta el 18 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora del Este. Sin embargo, las autoridades estadounidenses podrán modificarlo, extenderlo o dejarlo sin efecto antes de esa fecha, según la evolución de la situación sanitaria.

Los CDC emitieron una actualización el 28 de octubre para precisar el alcance de la exigencia. Por eso, es recomendable consultar la información oficial antes del vuelo, especialmente si el viaje está programado para diciembre.

Para quienes planean viajar a Estados Unidos durante las próximas semanas, la recomendación más importante es verificar con la aerolínea cómo se recibirá la declaración y completarla antes del embarque. Es un trámite breve, pero omitirlo puede impedir el viaje.

Sigue leyendo:

Dónde viajar en Thanksgiving 2026 sin que la escapada se lleve todos tus ahorros

Halloween 2026: qué disfraces y accesorios prohíbe la TSA en el equipaje de mano