Alerta para el Toyota Sienna por grave riesgo en los asientos traseros

Toyota tendrá que intervenir miles de sus minivans familiares en Estados Unidos por un problema que podría comprometer la seguridad de los pasajeros en caso de accidente. La campaña involucra 228,367 unidades de la Sienna Hybrid, aunque no afecta a todas las configuraciones del modelo.

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El inconveniente está en los respaldos de los asientos individuales de la segunda fila. Según los documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), determinadas condiciones durante un choque frontal podrían hacer que el mecanismo se destrabe y deje de sujetar correctamente al ocupante.

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La campaña, anunciada el 27 de octubre de 2026, comprende las versiones de siete pasajeros correspondientes a los años modelo 2022 a 2026. Las unidades con una banca para tres personas en la segunda fila quedan fuera del retiro.

El mecanismo que encendió las alarmas

Toyota detectó el inconveniente durante pruebas de laboratorio relacionadas con el desarrollo de futuros modelos. La marca encontró que una combinación entre la fuerza del impacto, la inclinación del respaldo y la activación del pretensor del cinturón podría provocar que el asiento se moviera de su posición.

El problema involucra el sistema de reclinación y puede hacer que el respaldo se incline hacia adelante o hacia atrás. Esto aumentaría el riesgo de lesiones durante un accidente.

Por ahora, Toyota asegura que no ha recibido reportes de campo ni reclamaciones de garantía relacionadas con esta falla. Tampoco hay personas lesionadas registradas por este motivo.

Cómo solucionará Toyota el problema

La reparación será gratuita para los propietarios. Los concesionarios actualizarán el software de la unidad de control del sistema de seguridad suplementario, encargada de gestionar los pretensores de los cinturones.

Existe una excepción para las Sienna destinadas al programa Mobility as a Service (MaaS), utilizadas por Toyota en pruebas de conducción autónoma. En esos vehículos, la solución contempla reemplazar los dos respaldos de la segunda fila.

Así luce la muy atractiva Toyota Sienna 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las cartas para informar a los propietarios comenzarán a enviarse el 7 de diciembre de 2026. Mientras tanto, los conductores pueden consultar el número de identificación de su vehículo (VIN) en el portal oficial de retiros de la NHTSA para comprobar si su unidad está incluida.

Qué deben tener en cuenta los propietarios

La recomendación es verificar si el auto está afectado y programar la reparación cuando Toyota habilite el servicio. La campaña no implica que todas las unidades presenten el defecto, pero sí busca prevenir posibles consecuencias en caso de un choque.

La medida también es relevante para quienes estén pensando en comprar una Sienna usada. Antes de cerrar el negocio, conviene solicitar la documentación que confirme si el vehículo ya recibió la reparación correspondiente.

Aunque el problema se detectó en pruebas de laboratorio y no hay lesiones reportadas, la campaña afecta una parte esencial de la seguridad de los pasajeros. Para las familias que utilizan esta minivan a diario, revisar el estado del vehículo y atender el llamado de Toyota será fundamental.

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