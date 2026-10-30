El papa León XIV votó por correo en las elecciones de mitad de mandato

El papa León XIV, nacido en Chicago, envió su voto por correo para los comicios del 3 de noviembre, una participación confirmada por la Santa Sede este viernes.

La oficina de prensa del Vaticano explicó que León XIV considera que participar en los procesos democráticos es tanto un derecho como un deber de los ciudadanos.

“El Santo Padre expresa su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, señaló el comunicado.

Robert Prevost, nombre que tenía antes de convertirse en pontífice, conserva la ciudadanía estadounidense y peruana. Durante más de 20 años vivió en Perú como sacerdote misionero y obispo, país en el que también votó cuando tuvo oportunidad de hacerlo.

Un voto desde el Vaticano rumbo a Illinois

La participación del papa tiene una particularidad, y es que es el primer pontífice que se conoce que ha votado en unas elecciones generales de Estados Unidos. Su caso también refleja que mantiene sus derechos como ciudadano estadounidense pese a encabezar la Santa Sede, un Estado que no elige a sus autoridades mediante elecciones populares.

Chicago Sun-Times informó que Robert Prevost, registrado en una dirección de New Lenox, Illinois, solicitó una boleta electoral por correo el pasado 3 de octubre.

Los registros electorales muestran que, antes de convertirse en papa, participó en distintas elecciones generales y primarias. En estas últimas solicitó boletas demócratas en 2008 y 2010, y republicanas en 2012, 2014 y 2016. Los documentos no revelan por qué candidato votó.

En Illinois, los ciudadanos elegirán al gobernador y cubrirán el escaño en el Senado que dejará vacante el demócrata Dick Durbin, quien anunció su retiro. También estarán en juego otros cargos estatales y locales.

Las diferencias entre León XIV y Donald Trump

La participación electoral del pontífice ocurre mientras mantiene diferencias públicas con el presidente Donald Trump, particularmente por la guerra, las políticas migratorias y el trato a las personas que viven en Estados Unidos sin documentos.

En abril pasado, Trump arremetió contra León XIV y lo calificó de “débil” y cercano a la “izquierda radical”, después de que el papa cuestionara sus posturas sobre el conflicto en Irán y la política exterior estadounidense.

El pontífice respondió que no teme hablar abiertamente frente a la administración Trump y aseguró que continuará defendiendo el mensaje del Evangelio.

“Seguiré manifestándome enérgicamente en contra de la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados”, declaró durante su viaje a Argelia.

En materia migratoria, León XIV ha pedido reiteradamente un trato digno para los inmigrantes y ha expresado preocupación por las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno estadounidense.

También ha intervenido en debates sobre la pena de muerte, el aborto y la muerte asistida, defendiendo las posturas de la Iglesia católica.

Aunque desde su elección como pontífice reside en el Vaticano, León XIV conserva un vínculo activo con Estados Unidos. Su participación en estos comicios es una muestra de que continúa ejerciendo sus derechos ciudadanos y siguiendo de cerca las decisiones políticas del país en el que nació.

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