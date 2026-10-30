La Ford Fathom eléctrica tendrá una función para ahorrar luz en casa

Ford quiere que su próxima pickup eléctrica tenga una utilidad que vaya más allá de los desplazamientos. La Fathom llegará con una tecnología que permitirá aprovechar la energía almacenada en su batería para alimentar una vivienda, incluso cuando se produzca un apagón o las tarifas eléctricas suban.

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La propuesta resulta interesante porque elimina parte de los equipos que tradicionalmente encarecían este tipo de instalaciones. La marca integró un inversor directamente en el vehículo, una solución que busca hacer más accesible el suministro eléctrico desde una camioneta.

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Con un precio inicial de $28,350 dólares y llegada prevista para 2027, la Fathom pretende acercar esta tecnología a compradores que no necesariamente buscan una pickup eléctrica de gama alta.

Dos formas de aprovechar la batería

Ford contempla dos funciones diferentes. Home Power Management permitirá cargar el vehículo cuando la electricidad tenga un precio bajo y utilizar esa energía para abastecer la vivienda cuando las tarifas sean más elevadas.

La segunda alternativa, Home Backup Power, está pensada para situaciones de emergencia. Si se interrumpe el servicio eléctrico, la camioneta podrá suministrar energía al hogar sin producir emisiones durante su funcionamiento ni utilizar gasolina o diésel.

El sistema incorpora el inversor en la E-box, uno de los cinco módulos principales de la Fathom. Ford proyecta una entrega superior a 10 kW de corriente alterna, suficiente para cubrir diferentes necesidades domésticas.

Ford Fathom. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Conectar la camioneta costará menos

Otro de los argumentos de Ford está relacionado con el precio de los accesorios. La Home Power Station, necesaria para gestionar el intercambio de electricidad, costará aproximadamente la mitad del cargador bidireccional de primera generación de la marca.

Para disponer de respaldo durante los apagones también será necesario instalar el Home Backup Power Panel. Este componente tendrá un precio al menos 60% inferior al equipo utilizado anteriormente con la F-150 Lightning.

Aunque todavía no existen tarifas oficiales, las estimaciones de Car and Driver sitúan el costo del conjunto desde unos $2,255 dólares, sin incluir instalación ni suscripción.

Interior del Ford Bronco Filson. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford todavía trabaja en la conexión con la red

La Fathom tendrá que superar algunos pasos antes de que todas sus funciones estén disponibles. Ford ya trabaja con cinco compañías eléctricas de Estados Unidos y Canadá para facilitar la integración de estos vehículos con las redes de suministro.

La marca también busca establecer reglas más sencillas para quienes únicamente quieran utilizar la camioneta como respaldo energético en sus viviendas, sin devolver electricidad a la red pública.

Por ahora, quedan pendientes detalles como la duración del suministro eléctrico, el costo definitivo de los equipos y las condiciones de suscripción. Ford tampoco ha anunciado cuándo abrirá las preventas.

La apuesta es interesante para una pickup que busca diferenciarse por su precio. Si consigue cumplir lo prometido, la Fathom podría convertirse en algo más que un medio de transporte y ofrecer una alternativa para gestionar el consumo eléctrico de una vivienda.

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