Polestar 2 supera las 200,000 unidades y prepara su relevo

El Polestar 2 ya tiene fecha de salida de la historia industrial de la marca. Su producción ha terminado después de superar las 200,000 unidades, una cifra significativa para un fabricante que encontró en esta berlina eléctrica su primera gran apuesta comercial.

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El modelo comenzó a fabricarse en China en marzo de 2020 y fue el encargado de poner a Polestar en el mapa de los eléctricos.

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Ahora, su despedida abre un periodo de transición en el que la compañía tendrá que apoyarse en sus otros modelos mientras termina de preparar una nueva generación.

El eléctrico que abrió el camino

La berlina nació a partir del prototipo 40.2 presentado por Volvo en 2016 y compartió plataforma CMA con el XC40. Su llegada también marcó un momento importante para Volvo Car Group, al convertirse en su primer auto completamente eléctrico.

Noruega fue uno de sus mercados más destacados, con más de 16,000 unidades comercializadas. Sin embargo, el aumento de la competencia y los precios terminaron complicando su posición frente a alternativas más recientes.

En varios países europeos, como Noruega y Suecia, los clientes ya solo pueden encontrar unidades disponibles en inventario. En Dinamarca, incluso, el modelo ha desaparecido de la oferta online.

Polestar. Crédito: Polestar. Crédito: Cortesía

Norteamérica también condiciona su despedida

Estados Unidos representa otro capítulo complicado para Polestar. La compañía no puede comercializar nuevos vehículos allí sin cumplir los requisitos establecidos por las autoridades para los autos conectados.

Mientras tanto, Canadá mantiene abierta la posibilidad de adquirir el Polestar 2. El modelo regresó a ese mercado en 2025 después de una reducción de los aranceles aplicados a los eléctricos fabricados en China.

El fabricante también ha aprovechado estos últimos meses para dar salida a unidades disponibles en Estados Unidos. En el tercer trimestre, sus ventas allí superaron las 2,160 unidades, más del doble que en el periodo anterior.

El súper Polestar 3 2025. Crédito: Polestar. Crédito: Cortesía

El sucesor apunta a 2027

Polestar ya trabaja en el reemplazo de su berlina. La nueva generación llegará a principios de 2027 y será un vehículo completamente diferente, aunque todavía no se conocen detalles definitivos sobre su plataforma, fabricación o diseño.

Michael Lohscheller, consejero delegado de la compañía, había prometido acelerar su desarrollo y llevarlo al mercado “a un ritmo récord”.

Por su parte, Joakim Rydholm, responsable de chasis de Polestar, dejó clara una de las ambiciones del proyecto al afirmar que “Tenemos que batir al nuevo BMW i3”.

La marca continuará apoyándose en el Polestar 3 y el Polestar 4 mientras prepara el relevo. También tiene previsto lanzar el Polestar 7 en 2028, un SUV compacto que se fabricará en Eslovaquia.

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