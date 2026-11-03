Xiaomi pone millones sobre la mesa para asegurar baterías de sus autos eléctricos

Xiaomi quiere tener más peso en la industria de las baterías y acaba de dar un paso importante para conseguirlo.

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La compañía desembolsará 1.700 millones de yuanes, equivalentes a unos $236 millones dólares, para entrar directamente en el capital de Sunwoda EVB, una empresa con la que ya mantiene relaciones comerciales.

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La operación le permitirá quedarse con el 5,34% de las acciones y convertirse en su tercer mayor accionista. Más allá del movimiento financiero, la apuesta apunta a fortalecer el acceso a una tecnología fundamental para sus autos eléctricos, en un mercado donde controlar los costes y asegurar componentes resulta cada vez más importante.

A la espera del Xiaomi SU7 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Xiaomi quiere asegurar sus propias baterías

La inversión se realizará a través de Hanxing Venture Capital, una filial de Xiaomi que recibirá nuevas acciones de Sunwoda EVB a cambio de su aportación económica.

La relación entre ambas compañías ya venía creciendo. En septiembre, Xiaomi anunció junto a Sunwoda y CALB el desarrollo de las baterías Longjia, también conocidas como Dragon Armor, destinadas a sus vehículos eléctricos.

Con esta entrada en el accionariado, Xiaomi estrecha todavía más sus vínculos con uno de sus proveedores tecnológicos, aunque la participación minoritaria no supone que tenga garantizado un volumen concreto de baterías.

Li Auto también apuesta por el mismo fabricante

Lo curioso de esta operación es que Xiaomi no está sola en su apuesta. Li Auto, uno de sus rivales en el mercado chino, también decidió aumentar su presencia en Sunwoda EVB.

En septiembre, la compañía comprometió 2.650 millones de yuanes, unos $368 millones dólares, para ampliar su participación. Tras ambas inversiones, las sociedades vinculadas a Li Auto conservarían aproximadamente el 10,6% del fabricante de baterías.

El Xiaomi YU7 GT. Crédito: Xiaomi Auto. Crédito: Cortesía

Dos marcas que compiten por conquistar compradores de autos eléctricos están reforzando así sus relaciones con una misma compañía especializada.

La batalla por las baterías también se juega en Norteamérica

La industria eléctrica necesita algo más que buenos diseños y tecnología para conquistar nuevos mercados. El acceso a baterías, la capacidad de fabricación y el control de costes son factores que pueden marcar diferencias entre fabricantes.

Xiaomi busca consolidar su negocio automotor y reducir su dependencia de proveedores dominantes como BYD y CATL. Para conseguirlo, estrechar relaciones con empresas especializadas puede resultar una alternativa estratégica.

La operación también contempla cambios en la estructura corporativa de Sunwoda. La participación de su matriz en la filial de baterías para vehículos eléctricos bajará del 24,06% al 22,78%, mientras que una renovación del consejo de administración modificará su control efectivo.

El acuerdo ya fue aprobado por el consejo, pero todavía necesita el respaldo de los accionistas.

Más allá de China, estos movimientos muestran por qué las baterías se han convertido en uno de los principales focos de competencia para los fabricantes que buscan expandir sus autos eléctricos en Norteamérica. No basta con vender vehículos, también hay que asegurar quién los alimentará y cuánto costará producirlos.

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