Jóvenes latinos identificados como víctimas de tiroteo en playa del norte de California

Dos jóvenes latinos fueron identificados como las víctimas que fallecieron en una balacera que se desató en una playa estatal del condado de Monterey, en el norte de California.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del condado de Monterey informó este martes 3 de noviembre que Nathaniel Flores, de 13 años, y Marco Antonio Pérez, de 15, ambos residentes de Salinas, fallecieron por las heridas del tiroteo que ocurrió la madrugada del lunes en el área de Moss Landing State Beach.

PRESS RELEASE – Monterey County Sheriff’s Office Identifies Decedents in Moss Landing Shooting –



The Monterey County Sheriff’s Office is releasing the identities of the two individuals who lost their lives during a shooting that occurred on Jetty Road in Moss Landing on Monday,? pic.twitter.com/AlJS0MN270 — Monterey Co Sheriff (@MCoSheriff) November 3, 2026

De acuerdo con las autoridades, Flores y Pérez fueron hallados sin vida en el lugar donde ocurrieron los disparos, mientras que otras dos personas fueron hospitalizadas por heridas que sufrieron en el incidente que ocurrió en la playa estatal, cerca de la Autopista 1.

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Las autoridades del condado de Monterey no dieron a conocer la identidad ni las edades de las otras dos personas lesionadas en la balacera.

La superintendente del Salinas Union High School District, la Dra. Zandra Jo Galván, informó que los dos adolescentes latinos eran estudiantes matriculados en el distrito.

“Con profunda tristeza y pesar, compartimos la noticia de que miembros de nuestra comunidad estudiantil del distrito se encontraban entre las personas que perdieron la vida en el trágico incidente ocurrido la madrugada del lunes en Moss Landing”, declaró la Dra. Zandra Jo Galván en un comunicado del distrito escolar.

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Las autoridades mantienen en curso la investigación sobre la balacera en la playa estatal. En el lugar se observaron vasos rojos esparcidos por la zona, así como una nevera portátil y latas, entre marcadores instalados por los detectives para señalizar las evidencias a lo largo de Jetty Road.

“Hay gente que se reúne y organiza fiestas en esta playa, que cierra al atardecer; así que estas personas estaban aquí fuera del horario de servicio“, expresó el jefe de los guardaparques, Mike Dippel, de Parques Estatales de California, este lunes durante una conferencia de prensa.

La oficina del sheriff informó que el área de Jerry Road y de Moss Landing State Beach permanecerían cerradas hasta nuevo aviso.

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Hasta la mañana de este miércoles, las autoridades del condado de Monterey no habían reportado personas detenidas en relación con este tiroteo. Los guardaparques dijeron que planeaban aumentar el patrullaje en la zona mientras se lleva a cabo la investigación.

“Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de los estudiantes y con todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por esta devastadora pérdida”, expresó la superintendente.

La Dra. Galván extendió, en nombre del distrito escolar, sus más sentidas condolencias a las familias de los dos estudiantes latinos en estos momentos de dolor inimaginable.

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