Mujer de California se declara culpable de defraudar $18 millones a su empleador

Una mujer del norte de California se declaró culpable de defraudar cerca de $18 millones de dólares a su empleador, un inversionista de capital de riesgo del Área de la Bahía, por medio de un esquema de fraude por el que obtuvo recursos para poderse pagar una vida de lujos, informó en un comunicado la fiscalía federal para el Distrito Este de California.

Lizbeth Guadalupe Sherman, de 47 años y residente de El Dorado Hills, era asistente ejecutiva del empleado defraudado. Entre sus responsabilidades tenía que pagar los gastos de las tarjetas de crédito de su jefe, lo que le permitía tener acceso a los fondos de una de sus cuentas bancarias.

Los fiscales dijeron que Sherman aprovechó tener acceso a los fondos de su jefe para solventar gastos personales y comprar propiedades, vehículos y artículos costosos con el dinero de su empleador.

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Sherman compró una residencia valorada aproximadamente en $2 millones de dólares en El Dorado Hills, además de cubrir viajes en aviones privados, vacaciones en complejos turísticos de lujo, bolsas de diseñador y relojes Rolex.

La investigación federal encontró que la mujer adquiría numerosos artículos con tarjetas de crédito y posteriormente utilizaba los fondos de la cuenta bancaria de su jefe para pagar esos cargos.

Después de comprar los artículos de lujo, Sherman comenzó a venderlos por internet para obtener recursos por cientos de miles de dólares.

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La fiscalía federal informó que Sherman obtuvo más de $450,000 dólares por medio de una de esas plataformas de venta durante un periodo de nueve meses en 2025.

En diciembre de 2025, las autoridades ejecutaron una orden de registro en una residencia a nombre de Sherman, donde encontraron más de 1,500 artículos de alta gama.

Los artículos se encontraban en sus empaques originales, con etiquetas intactas, y se encontraban almacenados o exhibidos en distintas zonas de la residencia.

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La mujer del norte de California tenía bolsos Louis Vuitton, numerosos pares de botas Christian Louboutin y carteras elaboradas con pieles exóticas.

Los fiscales encontraron también relojes Rolex y botellas de vino de alto precio, que fueron adquiridos como parte del esquema de fraude a su empleador.

Lizbeth Guadalupe Sherman se declaró culpable de un cargo federal de fraude electrónico. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, la mujer aceptó entregar los bienes adquiridos en su esquema fraudulento, además de pagar una restitución de casi $18 millones de dólares a su antiguo empleador.

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Sherman tiene programada su audiencia de sentencia para el 22 de marzo de 2027. La mujer se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal y una multa de hasta $250,000 dólares.

La sentencia final quedará a discreción del tribunal, tras considerar los factores legales aplicables y las Directrices Federales de Sentencia, que tienen en cuenta diversas variables.

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