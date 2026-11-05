Precio del dólar en México hoy, 5 de noviembre del 2026, cae sorpresivamente

El mercado cambiario mexicano comienza una nueva jornada con la mirada puesta en los acontecimientos económicos que podrían modificar el rumbo de las principales divisas. La relación entre México y Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar importante para los inversionistas, especialmente después de los recientes movimientos políticos y financieros que provocaron cambios en las expectativas de los mercados.

Este jueves 5 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.55 pesos mexicanos por unidad, tanto en sucursales bancarias como en operaciones electrónicas. Durante la apertura de los mercados, la divisa alcanzó los $18.57 pesos, lo que representó una variación negativa del 0.28% frente al cierre anterior de $18.62 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumuló una caída del 1.58% frente a la moneda mexicana. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un avance del 1.82%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 16.11%, una cifra considerablemente superior al nivel de referencia del 8.33%, lo que refleja un mercado con movimientos importantes.

Durante las operaciones del miércoles, el peso mexicano consiguió recuperarse frente al dólar estadounidense. La moneda nacional cotizaba en 18.5693 unidades por divisa verde durante la recta final de los negocios, con una apreciación del 1.35%. Este resultado permitió compensar parte de las pérdidas registradas en la sesión anterior.

La recuperación estuvo relacionada con el debilitamiento global del dólar y una mejora en el apetito por riesgo de los inversionistas, después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Ahora, la atención del mercado se concentra en la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que este jueves deberá determinar si mantiene o modifica su tasa de referencia.

Por su parte, el banco central mexicano informó que el tipo de cambio al cierre del miércoles quedó en $18.5669 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador sirve como referencia para observar el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado financiero.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 4 de noviembre se ubicó cerca de los $18.61 pesos por unidad. Esta referencia puede modificarse a lo largo del día y no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.6285 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.7592 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas diferencias pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan cambiar sus ahorros, realizar compras en moneda extranjera o recibir dinero desde Estados Unidos. Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar las cotizaciones disponibles y comparar las alternativas. Estos son los precios de compra y venta registrados para este jueves 5 de noviembre:

Afirme: compra en $17.60 pesos y venta en $19.10 pesos.

BBVA México : compra en $17.76 pesos y venta en $18.89 pesos .

: compra en $17.76 pesos y . Banamex: compra en $17.98 pesos y venta en $19.02 pesos.

Banorte: compra en $17.40 pesos y venta en $18.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $18.94 pesos.

Scotiabank: compra en $18.00 pesos y venta en $19.40 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Scotiabank presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes desean vender sus divisas al banco. Por otro lado, BBVA México registra el precio de venta más bajo, seguido muy de cerca por Banorte, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan adquirir moneda estadounidense.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante prestar atención a las cotizaciones de las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Las comisiones y los posibles cargos adicionales también pueden modificar el monto final. Estas son las cotizaciones de las principales compañías de transferencias internacionales para este jueves 5 de noviembre:

Western Union: $18.27 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.09 pesos por dólar.

Wise: $18.44 pesos por dólar.

La cotización del dólar seguirá expuesta a los movimientos de los mercados internacionales y a la decisión de política monetaria de Banxico durante esta jornada. Para quienes necesitan cambiar divisas o enviar dinero desde Estados Unidos, comparar las opciones disponibles puede ayudar a aprovechar mejor cada operación. Antes de confirmar una transferencia, revisa el tipo de cambio aplicado, las comisiones y cuánto dinero recibirá finalmente la persona en México.

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