En problemas: Chevrolet frenaría los planes del Corvette SUV y el eléctrico

General Motors parece haber cambiado de rumbo con uno de sus proyectos más ambiciosos.

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La compañía estadounidense habría decidido frenar la expansión de Corvette hacia nuevos segmentos, una estrategia que contemplaba modelos eléctricos y una SUV con aspiraciones de competir frente a propuestas premium.

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La información fue publicada por GM Authority el 30 de octubre de 2026, a partir de fuentes internas. Por ahora, Chevrolet no ha confirmado oficialmente la cancelación y tampoco ha ofrecido detalles adicionales sobre el futuro de estos vehículos.

Corvette habría perdido dos proyectos importantes

La iniciativa buscaba transformar al Corvette en una familia de vehículos, más allá del deportivo de dos puertas que conocemos. Entre las propuestas destacaba un SUV completamente eléctrico identificado internamente como V224, pensado para ampliar el alcance comercial de la marca.

También figuraba un deportivo eléctrico de dos puertas, conocido como V284. Ambos modelos estaban previstos sobre la arquitectura BEV Prime de General Motors, diseñada para vehículos eléctricos de alto rendimiento.

El reporte menciona, además, un posible sedán de cuatro puertas con silueta fastback, identificado como V285. Sin embargo, GM Authority advierte que la información sobre este último proyecto tiene un grado de certeza inferior.

Porsche era el ejemplo que Chevrolet quería seguir

La expansión tenía una lógica comercial bastante clara. Porsche encontró en el Cayenne y el Macan dos pilares de ventas que le permitieron ampliar su negocio sin abandonar la tradición deportiva del 911.

Un Corvette SUV habría seguido una fórmula similar, con espacio para pasajeros y mayor practicidad, pero conservando el carácter prestacional asociado al nombre estadounidense. El potencial económico también era considerable, pues en 2019 un analista llegó a estimar que una submarca Corvette podría alcanzar un valor de $12,000 millones de dólares.

La caída de los eléctricos podría haber pesado

Aunque no existe una explicación oficial sobre la decisión, GM Authority considera que el desempeño comercial de los eléctricos de General Motors pudo influir.

Los números del tercer trimestre de 2026 muestran un escenario complicado. GM entregó 25,213 eléctricos en Estados Unidos, frente a 66,501 unidades del mismo periodo de 2025, una caída del 62,1%. El Equinox EV y el Blazer EV también registraron retrocesos importantes.

El Corvette eléctrico todavía tendría futuro

La posible cancelación de estos desarrollos no significa necesariamente que Corvette vaya a renunciar para siempre a la electrificación.

Según el reporte, un deportivo eléctrico de dos puertas continúa siendo una posibilidad dentro de General Motors, aunque actualmente no tenga un programa activo de desarrollo.

Por ahora, la marca mantiene su atención en los modelos de la generación C8 y en la preparación de su sucesor, el C9. Si finalmente se confirma el freno a la expansión, Corvette conservaría su identidad tradicional mientras GM revisa cuándo y cómo llevar su nombre a otros segmentos.

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