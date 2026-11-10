Hombre buscado por agredir a una mujer es deportado a México tras intentar entrar a EE.UU. sin documentos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a un hombre buscado en México por una presunta agresión contra una mujer recepcionista de un hotel de la Ciudad de México.

El sospechoso, identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, había sido detenido cuando intentaba ingresar sin documentos migratorios a Estados Unidos en una embarcación cerca de San Diego.

DEPORTED: MEXICAN FUGITIVE WANTED FOR ATTEMPTED FEMICIDE@EROSanDiego deported Octavio Jorge Cortes-Jiminez, a Mexican illegal alien wanted in Mexico for attempted femicide. He illegally entered the U.S. by boat before being apprehended by the @USCG. He was returned to Mexico to? — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 9, 2026

Cortés Jiménez estaba bajo custodia de las autoridades federales de inmigración después de que intentó ingresar de forma ilegal a Estados Unidos el 12 de agosto de 2026.

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El hombre se encontraba a bordo de una lancha tipo panga, en la que viajaba junto con otros ocho migrantes, que fue interceptada por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG).

Los migrantes quedaron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que descubrió que Cortés Jiménez tenía una orden de arresto vigente en México por tentativa de feminicidio, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En México, el delito por el que era buscado Cortés Jiménez se reclasificó posteriormente por el de lesiones agravadas.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se hizo cargo de la custodia de Cortés Jiménez, lo mantuvo en el centro de detención de Otay Mesa y lo entregó el 16 de octubre a las autoridades mexicanas por la orden de arresto pendiente en su contra.

“Las operaciones de Control y Deportación de ICE en San Diego mantienen su compromiso de expulsar a extranjeros que son buscados en otros países por cargos penales graves“, declaró el director interino de la oficina local de Operaciones de Control y Deportación de la agencia, Jesús Rocha.

“Nuestra coordinación con las autoridades policiales nacionales e internacionales ayuda a proteger a las comunidades y garantiza que los fugitivos sean devueltos para enfrentar la justicia”, añadió.

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Cortés Jiménez era buscado en México por el incidente que ocurrió el 29 de junio de 2026, cuando discutió con una recepcionista de un hotel, a quien le arrebató dos teléfonos para estrellarlos contra el suelo. El sujeto insultó y golpeó repetidamente a la mujer, agresión que fue grabada por cámaras de vigilancia.

Tras la agresión, las autoridades mexicanas obtuvieron una orden de aprehensión en contra de Cortés Jiménez, mientras que la fiscalía mexicana solicitó una ficha roja de Interpol para localizarlo fuera de ese país.

Después de tener conocimiento de que el sospechoso había sido detenido por autoridades migratorias en San Diego, las autoridades mexicanas coordinaron acciones para concretar su deportación a México.

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Cortés Jiménez se encuentra en prisión preventiva en México para enfrentar el proceso en su contra.

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