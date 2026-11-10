Las minivans ganan terreno en EE.UU. y Toyota Sienna acelera sus ventas

Las familias estadounidenses parecen estar recuperando el interés por las minivans, un segmento que vuelve a mostrar números positivos y tiene a Toyota Sienna como una de sus protagonistas.

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El modelo híbrido consiguió mejorar considerablemente sus resultados en octubre y mantiene una trayectoria que le permite acercarse a las 100,000 unidades comercializadas durante 2026.

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Según cifras recogidas por CarBuzz, Toyota entregó 10,934 Sienna en octubre, un incremento del 29.1% frente al mismo mes del año pasado. Su acumulado llegó a 95,704 unidades, con un crecimiento del 13.5%.

Kia Carnival y Honda Odyssey también aceleran

La recuperación no se limita a Toyota. Kia Carnival registró 7,751 ventas en octubre, un 17.4% más que en 2025, y acumula 69,291 unidades en Estados Unidos.

Honda Odyssey también tuvo un mes destacado. Sus 7,202 unidades representaron un aumento del 32.2%, aunque el resultado anual todavía permanece 4.2% por debajo del registrado durante el mismo período del año pasado.

Honda Odyssey 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La Chrysler Pacifica, por su parte, conservaba el liderazgo acumulado hasta septiembre, con más de 100,000 unidades y un crecimiento del 12%. Sus resultados de octubre todavía no estaban disponibles cuando se publicó el reporte.

Cuánto cuesta la Toyota Sienna 2026

La minivan japonesa tiene una particularidad importante frente a varias de sus competidoras, pues toda su gama utiliza un sistema híbrido.

Estos son sus precios iniciales en Estados Unidos.

LE: $41,320 dólares.

XLE: $46,020 dólares.

XSE: $49,245 dólares.

Limited: $52,005 dólares.

Woodland Edition: $52,100 dólares.

Platinum: $58,710 dólares.

El sistema híbrido desarrolla 245 hp combinados y permite alcanzar hasta 36 mpg, dependiendo de la configuración.

Toyota Sienna tiene argumentos para seguir creciendo

El aumento de las ventas de la Sienna coincide con una recuperación más amplia del segmento. Su mecánica híbrida de serie y la disponibilidad de tracción total son dos elementos que pueden resultar atractivos para quienes buscan un vehículo familiar.

La Carnival también gana terreno con un crecimiento anual cercano al 20%, mientras que Honda intenta recuperar el ritmo después de varios meses complicados.

Toyota Sienna 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Aunque la Pacifica mantiene ventaja en el acumulado, Toyota tiene motivos para mirar con optimismo el cierre del año. Con casi 96,000 unidades comercializadas, la Sienna está cada vez más cerca de alcanzar una cifra redonda que confirmaría su buen momento en Estados Unidos.

El último trimestre será determinante para conocer si consigue reducir distancias frente a Chrysler y consolidar el crecimiento de las minivans en el mercado estadounidense.Honda OdysseyKia Carnival

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