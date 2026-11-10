Precio del dólar en México hoy, 10 de noviembre del 2026: cómo afectó el dato de la inflación

La inflación en Estados Unidos, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y los recientes movimientos de los mercados internacionales mantienen la atención de los inversionistas. No obstante, en México, estos factores pueden influir en la cotización de la divisa estadounidense frente al peso, por lo que conocer su precio diario es importante tanto para quienes realizan operaciones cambiarias como para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos.

Este martes 10 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.49 pesos mexicanos en instituciones bancarias y operaciones electrónicas. Durante la apertura de los mercados, la divisa alcanzó los $18.50 pesos, lo que representó una disminución del 0.17% frente al cierre anterior de $18.53 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumuló una caída del 1.76% frente a la moneda mexicana. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un avance del 1.71%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 13.59%, una cifra considerablemente superior al nivel de referencia del 8.34%, lo que refleja un mercado con movimientos importantes.

Durante las operaciones del lunes, el peso consiguió avanzar frente al dólar estadounidense, favorecido por señales de una menor tensión en Medio Oriente que mejoraron el apetito de los inversionistas por activos de riesgo. La moneda mexicana llegó a negociarse en 18.5287 unidades por dólar durante la recta final de la sesión, con una apreciación del 0.42%, mientras la divisa estadounidense perdió terreno.

El avance del peso se produjo a pesar de que México registró su tercer mes consecutivo de aceleración inflacionaria. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación anual llegó al 3.75% en octubre, frente al 3.45% de septiembre. Este resultado muestra que las presiones sobre los precios continúan presentes en la economía mexicana.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes quedó en $18.5377 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador sirve como referencia para observar el comportamiento de la moneda estadounidense en el mercado financiero.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 9 de noviembre se ubicó cerca de los $18.54 pesos por unidad. Esta referencia puede modificarse a lo largo del día y no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este martes, el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), correspondiente al FIX determinado por Banxico, quedó establecido en $18.5983 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.6297 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Por eso, antes de acudir a una sucursal, conviene revisar las cotizaciones disponibles y comparar las alternativas. Estos son los precios de compra y venta registrados para este martes 10 de noviembre:

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.35 pesos y venta en $18.99 pesos.

Banamex: compra en $18.07 pesos y venta en $19.11 pesos.

Banorte: compra en $17.40 pesos y venta en $18.95 pesos.

BBVA México : compra en $17.68 pesos y venta en $18.82 pesos .

: compra en $17.68 pesos y . Scotiabank: compra en $18.00 pesos y venta en $19.20 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes desean vender sus dólares al banco. Por otro lado, BBVA México registra el precio de venta más bajo, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan adquirir moneda estadounidense.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante prestar atención a las cotizaciones de las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Las comisiones y los posibles cargos adicionales también pueden modificar el monto final. Estas son las cotizaciones de las principales compañías de transferencias internacionales para este martes 10 de noviembre:

Western Union: $18.24 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.04 pesos por dólar.

Wise: $18.36 pesos por dólar.

La cotización del dólar seguirá expuesta a los movimientos de los mercados internacionales y a las expectativas económicas de México y Estados Unidos. Para quienes necesitan cambiar divisas o enviar dinero a sus familiares, comparar las opciones disponibles puede ayudar a aprovechar mejor cada operación. Antes de confirmar una transferencia, revisa el tipo de cambio aplicado, las comisiones y cuánto dinero recibirá finalmente la persona en México.

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