Marihuana, aborto y freno a ICE, la agenda que los demócratas quieren impulsar en Texas

Los demócratas de Texas no quieren perder tiempo después de su histórica victoria electoral y antes, incluso de que comience la próxima sesión legislativa, ya pusieron sobre la mesa una serie de propuestas que buscan cambiar algunas de las políticas más polémicas del estado, desde la prohibición del aborto y las restricciones a la marihuana hasta la colaboración de las autoridades locales con los agentes de inmigración.

La ofensiva legislativa incluye iniciativas para legalizar la marihuana recreativa, derogar la prohibición estatal del aborto, ampliar Medicaid y limitar los acuerdos que permiten a los alguaciles colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con The Texas Tribune, hasta el lunes se habían presentado más de 1,260 proyectos de ley para la sesión de 2027. La primera oleada de propuestas deja claro que los demócratas quieren aprovechar su nuevo poder político para impulsar cambios que durante años encontraron resistencia republicana.

ICE, aborto y marihuana en la mira

Uno de los cambios que podría tener mayor impacto en las comunidades inmigrantes apunta directamente al programa 287(g), mediante el cual ICE puede delegar ciertas funciones de control migratorio a policías y autoridades locales.

El representante demócrata Trey Martinez Fischer presentó una iniciativa para derogar la ley estatal de 2025 que obliga a los alguaciles responsables de cárceles a participar en esos acuerdos. El senador José Menéndez presentó una propuesta similar.

De aprobarse, los alguaciles podrían terminar sus convenios con ICE y la oficina del contralor dejaría de otorgar subvenciones para financiar esas colaboraciones. Según datos de ICE citados por The Texas Tribune, Texas tenía 565 acuerdos bajo el programa 287(g) al 4 de noviembre.

En materia de salud reproductiva, la representante Donna Howard presentó un proyecto para derogar la prohibición del aborto y otras disposiciones relacionadas.

“Ahora necesitamos analizar un reinicio”, explicó Howard al defender la iniciativa y la posibilidad de recuperar el acceso a servicios de salud reproductiva.

Los demócratas también presentaron proyectos para legalizar, regular y gravar la marihuana para uso adulto, además de impulsar restricciones a la compra de determinados rifles semiautomáticos.

Los republicanos todavía pueden frenarlos

El nuevo panorama político de Texas es histórico, ya que los demócratas recuperaron la mayoría de la Cámara de Representantes estatal, que estuvo bajo control republicano desde 2003, y Gina Hinojosa asumirá la gubernatura en enero de 2027.

Sin embargo, los republicanos conservaron la mayoría en el Senado, aunque la demócrata Vikki Goodwin asumirá la vicegubernatura y presidirá esa cámara.

Esto significa que los proyectos demócratas tendrán que superar una importante barrera legislativa antes de convertirse en ley.

Entre las demás propuestas están eliminar el programa de vales escolares, aumentar el salario mínimo de 7.25 a 15 o 17 dólares por hora y ampliar Medicaid.

Los republicanos, por su parte, impulsan iniciativas para eliminar los impuestos a la propiedad, convertir el inglés en idioma oficial de Texas y prohibir que los gobiernos locales contraten cabilderos.

La sesión legislativa número 90 comenzará el 12 de enero de 2027 y las propuestas apenas inician su recorrido y ninguna de ellas modifica todavía las leyes vigentes.

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