Piden casi $700,000 dólares por un Corvette ZR1X y hay polémica

Comprar uno de los Corvette más potentes jamás fabricados por Chevrolet podría convertirse en una operación bastante más costosa de lo esperado.

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Una cotización atribuida a George Nunnally Chevrolet, en Arkansas, muestra un ZR1X convertible con un precio de $696,445 dólares, una cifra que incluye un recargo de $400,000 dólares sobre el valor sugerido.

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El documento circuló en redes sociales y llamó la atención por la magnitud del ajuste. Sin embargo, hay un detalle importante que cambia la historia. Hasta ahora, no se ha confirmado que el concesionario realmente haya elaborado esa oferta.

El recargo supera el precio de entrada del Corvette

La hoja corresponde aparentemente a un Corvette ZR1X convertible 3LZ, terminado en Red Mist Metallic con interior Jet Black. El precio atribuido al vehículo antes del ajuste sería de $296,445 dólares.

El concesionario habría agregado una partida denominada “ajuste exclusivo de valor de mercado”, con la que el costo final se dispara hasta los $696,445 dólares.

Entre las explicaciones que aparecen en el documento figuran referencias a la exclusividad, la demanda y una supuesta asignación especial de producción. También se habla de cantidades estrictamente limitadas, aunque Chevrolet no ha anunciado oficialmente que el ZR1X sea una edición numerada.

El Corvette ZR1X redefine la velocidad americana. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Qué precio tiene realmente el Corvette ZR1X

Los valores oficiales de Chevrolet están muy lejos de esa cotización. La marca anuncia el ZR1X 2027 desde $227,800 dólares para la configuración 1LZ y $238,800 dólares para la 3LZ.

La diferencia entre esos precios y los casi $700,000 dólares del documento es considerable. Además, el modelo no necesita un recargo para justificar su condición de deportivo excepcional.

Su sistema de propulsión combina un V8 biturbo LT7 de 5.5 litros con un motor eléctrico delantero. El resultado son 1,250 caballos de fuerza y tracción integral, cifras que lo convierten en el Corvette de producción más potente de la historia.

Chevrolet también anuncia una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 1.89 segundos y una velocidad máxima de 233 mph en pista.

Todavía existen dudas sobre la cotización

El caso tiene otro elemento llamativo. Una revisión publicada por The Auto Wire no encontró el vehículo en el inventario online de George Nunnally Chevrolet ni pudo verificar el VIN asociado al documento.

El medio también señaló que la agencia mostraba sus vehículos nuevos al precio sugerido, acompañado de una tarifa de documentación de $129 dólares, sin ajustes de mercado similares.

Por eso, la supuesta operación continúa sin confirmación. Aunque los sobreprecios en deportivos de alto rendimiento no son precisamente una novedad, todavía no hay evidencia suficiente para atribuir este recargo al concesionario.

Chevrolet Corvette ZR1X y ZR1 2026. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Cómo evitar pagar de más por un Corvette

La recomendación para cualquier comprador es revisar cuidadosamente la etiqueta oficial del vehículo y comparar el precio sugerido con la orden de compra.

Si aparece un ajuste de mercado, conviene solicitar una explicación por escrito y comprobar si realmente incluye algún equipamiento adicional. Estos recargos no necesariamente representan mejoras mecánicas, accesorios o beneficios relacionados con la garantía.

El Corvette ZR1X es una máquina extraordinaria, pero una cosa es pagar por sus prestaciones y otra muy distinta aceptar un incremento de $400,000 dólares sin una justificación clara.

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