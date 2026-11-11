Toyota RAV4 2027 aumenta sus precios y estrena mejoras en su gama

El Toyota RAV4 tendrá que competir con una etiqueta de precio más elevada en su siguiente año modelo. La marca japonesa confirmó los valores de la gama 2027 en Estados Unidos, donde el SUV compacto comenzará en $33,895 dólares, incluyendo el cargo de destino. Son $400 dólares más que su antecesor, aunque la actualización también trae algunas mejoras interesantes.

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No se trata de una renovación completa, sino de ajustes repartidos entre sus distintas configuraciones.

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La Woodland recibe modificaciones en la suspensión para mejorar sus capacidades fuera del asfalto, mientras que las variantes híbridas enchufables incorporan un sistema de conexión que facilita el acceso a estaciones de carga rápida.

Así quedan los precios de la gama 2027

La oferta contempla diferentes niveles de equipamiento y opciones de tracción. El RAV4 híbrido LE de tracción delantera será el más económico, mientras que las configuraciones enchufables y deportivas ocuparán los escalones superiores.

Estos son los precios anunciados para Estados Unidos, con el cargo de destino de $1,595 dólares incluido.

RAV4 LE FWD: $33,895 dólares.

RAV4 SE FWD: $36,695 dólares.

RAV4 XLE Premium FWD: $38,095 dólares.

RAV4 Woodland AWD: $42,250 dólares.

RAV4 XSE AWD: $43,495 dólares.

RAV4 Limited AWD: $45,495 dólares.

RAV4 PHEV SE: $43,695 dólares.

RAV4 PHEV Woodland: $47,650 dólares.

RAV4 PHEV XSE: $49,395 dólares.

RAV4 PHEV GR Sport: $50,695 dólares.

Quienes prefieran tracción integral en las versiones LE, SE y XLE Premium deberán pagar $1,600 dólares adicionales. La Woodland es una de las configuraciones que más encarece su precio respecto al modelo anterior, con un incremento de $755 dólares.

La Woodland mejora su altura para salir del asfalto

Toyota también decidió darle algo más de capacidad aventurera a esta versión. La RAV4 Woodland 2027 incorpora resortes, amortiguadores y topes de suspensión revisados, una combinación que permite alcanzar 9.1 pulgadas de despeje respecto al suelo.

La diferencia es importante frente a las 8.1 pulgadas que ofrecen la mayoría de las demás versiones. La excepción es la GR Sport, cuya configuración deportiva mantiene una altura de 7.5 pulgadas.

La Woodland conserva elementos pensados para actividades al aire libre, como tracción integral, neumáticos todoterreno sobre rines de 18 pulgadas, barras transversales en el techo y enganche para remolque. También estrena tapetes para todo clima con un diseño actualizado.

El híbrido enchufable facilita las recargas

Otra de las novedades importantes está en las versiones PHEV. Toyota incorporará el puerto NACS en toda esta familia, una característica que permite utilizar la infraestructura de carga compatible con este estándar.

Además, el puerto estará ubicado en el lado del conductor y el cargador a bordo de 11 kW será equipamiento de serie. La gama también contará con capacidad de carga rápida en corriente directa de nivel 3.

Toyota RAV4 2026, nueva versión GR Sport. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En cuanto a prestaciones, el sistema híbrido enchufable desarrolla 321 caballos de fuerza y ofrece tracción integral. Toyota calcula una autonomía eléctrica de hasta 52 millas para la versión SE, mientras que la GR Sport alcanza 45 millas.

Más tecnología y equipamiento para todas las versiones

Los cambios no terminan ahí. Toda la familia RAV4 2027 incorpora un sistema de limpieza para la cámara de reversa, mientras que las configuraciones AWD suman el Multi-Terrain Select.

Esta tecnología permite elegir entre los modos Rock & Dirt y Mud & Sand, que sustituyen al anterior modo Trail. También hay una mejora relacionada con los servicios conectados de Toyota, pues el periodo de prueba de Remote Connect aumenta de uno a cinco años.

Las versiones híbridas, con 222 caballos de fuerza en tracción delantera y 229 en integral, comenzarán a llegar a los concesionarios antes de finalizar 2026. Para las variantes enchufables habrá que esperar hasta los primeros meses de 2027.

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