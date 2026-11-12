Honda retira más de 635,000 autos por una falla en la dirección

Honda tiene un nuevo problema que resolver en Estados Unidos. Esta vez, el inconveniente afecta a tres modelos de su grupo y está relacionado con un sistema que puede complicar el manejo en determinadas circunstancias. La campaña alcanza a 635,808 vehículos y contempla una intervención gratuita en los concesionarios.

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La revisión involucra a la Honda Pilot de los años 2023 a 2025, la Acura MDX 2022-2024 y el sedán Acura TLX 2021-2025.

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La primera concentra la mayor cantidad de unidades afectadas, con 383,110 vehículos, mientras que la MDX suma 177,100 y el TLX otros 75,598.

El software puede dejar el volante mucho más pesado

El origen del inconveniente está en la programación de la dirección eléctrica, desarrollada por el proveedor Robert Bosch Automotive Steering. Una operación matemática incorrecta puede generar un error interno y provocar que el sistema desactive la asistencia como medida de seguridad.

Honda Acura MDX. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

En esas condiciones, el conductor conserva el control mecánico del volante, pero necesita aplicar bastante más fuerza para girarlo. El problema puede hacerse especialmente evidente al estacionar, circular a baja velocidad o realizar una maniobra rápida, situaciones en las que la asistencia resulta fundamental.

La alerta también puede encender los indicadores correspondientes a la dirección eléctrica. Honda considera que esta situación puede dificultar el control del auto y elevar el riesgo de un accidente.

Honda encontró el problema tras varios años de investigación

La compañía comenzó a recibir reportes en noviembre de 2021. Sin embargo, las primeras piezas analizadas no permitieron identificar el origen del inconveniente, debido a que los códigos de error habían sido eliminados durante revisiones anteriores.

El proveedor logró reproducir la falla en agosto de 2025 y, meses después, Honda consiguió replicarla mediante grabaciones de cámaras instaladas en vehículos. La investigación permitió determinar que el error aparece bajo determinadas condiciones, cuando el auto circula en línea recta.

La decisión definitiva de retirar los vehículos se tomó el 22 de octubre de 2026. Hasta entonces, Honda contabilizaba 146 reclamaciones de garantía y un reporte de lesión relacionado con el problema, aunque no registraba fallecimientos.

Honda Acura TLX. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La reparación no requerirá cambiar piezas

La solución será bastante sencilla para los propietarios. Los concesionarios Honda y Acura actualizarán gratuitamente el software de la unidad de control de la dirección eléctrica, sin necesidad de reemplazar componentes mecánicos.

Las cartas de notificación comenzarán a enviarse el 14 de diciembre de 2026. Desde el 11 de noviembre, los propietarios pueden comprobar si su vehículo está incluido en la campaña mediante el buscador de retiros de la NHTSA, utilizando el número de identificación del auto (VIN).

Honda también habilitó el teléfono 1-866-784-1870 para atender consultas relacionadas con esta revisión, identificada bajo el registro 26V721.

Honda y Acura acumulan varias campañas en 2026

La revisión de la dirección se suma a otros llamados a revisión que involucraron a ambas marcas durante este año. En junio, Honda y Acura retiraron cerca de 900,000 vehículos por problemas de corrosión y más de 100,000 unidades por inconvenientes relacionados con los airbags.

En octubre, la compañía también anunció una campaña para determinados Accord y CR-V debido a problemas con el kit antipinchazos. Ahora, la dirección eléctrica vuelve a poner bajo revisión a tres modelos importantes de su catálogo estadounidense.

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