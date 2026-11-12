Toyota revive el Celica en el WRC y prepara su regreso para 2027

Toyota prepara un regreso que seguramente despertará nostalgia entre los aficionados al rally. El Celica volverá a competir oficialmente en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2027, aunque esta vez con una imagen completamente adaptada a las exigencias actuales de la categoría.

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La marca japonesa confirmó que su equipo de fábrica utilizará el GR Celica Rally1, un modelo que compartirá buena parte de su desarrollo técnico con el GR Yaris Rally1.

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La diferencia más evidente estará en la carrocería, mientras que el resto de sus componentes principales serán prácticamente idénticos.

Dos equipos y una apuesta deportiva diferente

La estrategia de Toyota también tendrá una particularidad. La compañía dividirá su participación en dos estructuras, Toyota Racing y Gazoo Racing Toyota, que competirán con autos distintos y bajo condiciones equivalentes.

El GR Celica Rally1 debutará en Toyota Racing, mientras que el GR Yaris Rally1 continuará representando a Gazoo Racing Toyota. Ambos utilizarán el conocido motor turbo de 1.6 litros y tendrán prestaciones similares.

Elfyn Evans, campeón mundial de 2026 junto a Scott Martin, encabezará la alineación del Celica. Oliver Solberg y Sami Pajari también formarán parte de esta estructura, mientras que Ott Tänak, Takamoto Katsuta y Kalle Rovanperä estarán vinculados al segundo equipo.

La homologación del nuevo modelo está prevista antes de finalizar 2026 y su desarrollo tendrá como centro de operaciones Jyväskylä, Finlandia.

Los títulos que explican el regreso

El nombre Celica tiene una historia importante dentro del WRC. Carlos Sainz consiguió los campeonatos de pilotos de 1990 y 1992, mientras que Juha Kankkunen y Didier Auriol sumaron otros dos títulos en 1993 y 1994.

Toyota llega a esta nueva etapa después de conquistar seis campeonatos consecutivos de constructores, una racha que refuerza su posición dentro del rally internacional.

Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

¿También volverá el Celica a las calles?

El regreso deportivo alimenta las expectativas sobre una posible versión de producción. Aunque Toyota todavía no ha presentado oficialmente un Celica de calle, distintos reportes apuntan al desarrollo de un deportivo con motor turbo de 2.0 litros, alrededor de 400 hp y tracción total.

Ese modelo podría incorporar transmisión manual de seis velocidades o automática de ocho marchas, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su lanzamiento.

La marca tiene otros proyectos deportivos en marcha, como el GR GT y el posible regreso del MR2. Por ahora, el Celica Rally1 será el encargado de recuperar un nombre histórico y devolverlo a uno de los escenarios donde consiguió sus mayores éxitos.

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