La muerte de Jeffrey Epstein en una prisión de Nueva York vuelve a estar bajo cuestionamiento. Un experto forense aseguró que las fotografías y documentos de su autopsia presentan indicios compatibles con un homicidio y no con el suicidio que determinaron las autoridades en 2019.

El profesor Michael Freeman, especialista en análisis de causas de muerte y quien ha colaborado con fiscales generales de Estados Unidos en investigaciones de fallecimientos bajo custodia, expuso sus conclusiones en una entrevista con BBC Newsnight.

Después de revisar el expediente del médico forense de la ciudad de Nueva York, Freeman sostuvo que las lesiones encontradas en el cuerpo del empresario son más compatibles con un estrangulamiento mediante una ligadura, posiblemente realizado por la espalda.

Su análisis vuelve a poner sobre la mesa una de las muertes más polémicas de los últimos años en Estados Unidos, debido a las conexiones de Epstein con figuras poderosas y a las acusaciones de explotación sexual de menores que enfrentaba antes de morir.

Las lesiones que cuestionan el suicidio

Freeman señaló que encontró indicios que, desde su interpretación, apuntarían a una agresión física. Entre ellos mencionó una hemorragia profunda en el hombro izquierdo, lesiones que podrían corresponder a un golpe en el rostro y marcas de uñas por encima de la señal que dejó la ligadura en el cuello.

Este último detalle llamó especialmente su atención, pues considera que podría corresponder al intento de la víctima por retirar el objeto que le impedía respirar.

“Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no coinciden”, afirmó Freeman, quien concluyó que, a su juicio, la muerte fue consecuencia de un homicidio.

Sin embargo, el especialista no examinó directamente el cuerpo. Su investigación se basó en fotografías y documentos del expediente forense que recibió de Mark Epstein, hermano del fallecido.

Freeman aseguró que realizó el trabajo de manera independiente y que no recibió dinero de la familia. No obstante, sus conclusiones todavía no han sido sometidas a una revisión académica por pares.

El dictamen oficial sostiene otra versión

La conclusión de Freeman contradice el resultado de la autopsia realizada en 2019. En aquel momento, la médica forense jefe de Nueva York, Barbara Sampson, determinó que la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento.

Sampson defendió públicamente esa conclusión y aseguró que respaldaba la causa y la forma de muerte establecidas por su equipo.

Además, el médico que practicó la autopsia declaró ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que las lesiones eran más compatibles con un suicidio que con un homicidio. También señaló que no encontró heridas defensivas que normalmente podrían esperarse en una agresión de este tipo.

Freeman cuestionó incluso el procedimiento para documentar el hallazgo, pues consideró que habría esperado fotografías del cuerpo antes de que fuera descolgado.

Epstein murió antes de enfrentar juicio

El financiero fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

Un informe del Departamento de Justicia (DOJ) documentó irregularidades durante su estancia en la cárcel. Epstein había estado brevemente bajo vigilancia por riesgo de suicidio un mes antes de su fallecimiento.

Consultado sobre quién pudo haberlo matado, Freeman reconoció que no tiene una respuesta ni señaló a posibles responsables.

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