El senador brasileño Flávio Bolsonaro anunció que permanecerá en Estados Unidos y que buscará regularizar su estatus migratorio, con la confianza de que ningún gobierno futuro podrá quitarle esa condición por razones políticas.

“Me quedaré aquí en Estados Unidos. Voy a regularizar mi situación migratoria”, afirmó durante una entrevista con el periodista Jan Jekielek, de The Epoch Times.

El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro también sostuvo que, una vez terminado el procedimiento legal, no ve cómo una futura administración podría revertirlo después de 2028 por “venganza, resentimiento u odio”.

Sus declaraciones llegan mientras el senador busca establecerse en territorio estadounidense después de abandonar Brasil, tras la derrota electoral de su sector político.

Bolsonaro confía en blindar su estatus migratorio

Bolsonaro no solo expresó su intención de permanecer en Estados Unidos, también dejó claro que pretende conseguir una condición migratoria que, a su juicio, no pueda ser modificada por las diferencias políticas de futuros gobiernos.

Según Clash Report, durante la entrevista también manifestó su intención de solicitar la residencia permanente y explicó que teme sufrir persecución política si regresa a Brasil.

Sin embargo, su situación actual todavía es temporal. El senador ingresó a Estados Unidos el 28 de octubre y recibió una autorización de permanencia por razones humanitarias, con vencimiento previsto para octubre de 2027, según informó CNN Brasil.

Tiene permiso temporal, no Green Card

La autorización que recibió Bolsonaro corresponde a una modalidad conocida como humanitarian parole, que permite permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo determinadas condiciones.

La diferencia es importante porque este permiso no equivale a una Green Card, tampoco representa una residencia permanente ni garantiza que su situación migratoria sea irreversible.

De acuerdo con CNN Brasil, los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) establecen que la autorización de Flávio y algunos integrantes de su familia tiene vigencia hasta octubre de 2027.

Su salida de Brasil genera controversia

La llegada del senador a Estados Unidos también ocurre en medio de cuestionamientos en Brasil. Reuters informó que Flávio viajó después de que la Corte Suprema brasileña ordenara entregar sus pasaportes, en el contexto de investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

El legislador ha rechazado las críticas sobre su salida y agradeció al presidente Donald Trump por permitirle permanecer en territorio estadounidense.

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