Durante décadas, Nueva York fue uno de los principales refugios para los inmigrantes que buscaban asilo en Estados Unidos. Sus tribunales tenían una reputación distinta a la de otras ciudades, pues ofrecían mayores posibilidades de obtener protección frente a la deportación. Pero ese panorama cambió drásticamente y ahora sus cifras se parecen a las de los tribunales más restrictivos del país.

Un análisis de datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, publicado en octubre de 2026 y citado en el ensayo que documenta esta transformación, revela que los jueces de Nueva York rechazaron el 92% de las solicitudes de asilo durante el año fiscal 2026, una cifra que refleja el endurecimiento de las decisiones migratorias bajo la administración de Donald Trump.

El cambio resulta especialmente significativo si se compara con el periodo de 2001 a 2024. Durante esos años, los tribunales neoyorquinos rechazaron apenas el 31% de las solicitudes, mientras que en Miami la tasa alcanzó el 79%, en Atlanta el 86% y en Houston el 88%.

Nueva York pierde su refugio migratorio

El giro comenzó a hacerse evidente en diciembre de 2025, cuando los jueces de Nueva York aprobaron apenas el 10% de las solicitudes de asilo, igualando el comportamiento de otros tribunales del país.

Según el análisis, el cambio no se explica únicamente por la salida de jueces y la llegada de nuevos funcionarios. También influyeron las modificaciones en la forma de resolver los expedientes y las políticas que han reducido las garantías procesales para los inmigrantes.

Entre ellas figuran los arrestos en tribunales, las audiencias de deportación masiva, los despidos de jueces y la eliminación de ciertos apoyos legales para menores no acompañados.

Más de 219 mil casos siguen pendientes

El impacto alcanza a miles de familias. Al 1 de octubre de 2026, cerca de 219,000 solicitudes de asilo permanecían pendientes en los tres tribunales de inmigración de Nueva York. Más de 26,000 correspondían a menores de 18 años.

El análisis también encontró que el 23% de las solicitudes resueltas durante el año fiscal 2026 se decidieron en ausencia del solicitante, frente a aproximadamente el 1% registrado entre 2001 y 2024.

Esto significa que algunos inmigrantes ni siquiera llegan a defender sus casos ante un juez, ya sea porque están detenidos o porque temen ser arrestados al acudir a sus audiencias.

El cambio amenaza a miles de inmigrantes

La diferencia entre ambos periodos es enorme. De mantenerse el antiguo patrón de aprobaciones, unas 145,000 personas podrían haber obtenido asilo entre los casos considerados por el análisis. Con las tasas actuales, la estimación cae a alrededor de 16,000.

El documento advierte que el problema va más allá de Nueva York y que refleja cómo las políticas nacionales pueden transformar incluso los tribunales que durante años ofrecieron mayores posibilidades de protección.

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