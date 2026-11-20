El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, ya comienza a sentir pasos en la azotea ante la inminente llegada de los demócratas a la mayoría del Congreso a partir de enero, a juzgar por los intercambios que sostuvo esta semana con congresistas demócratas por la inacción de su departamento de hacer rendir cuentas a los agentes migratorios responsables de matar a ciudadanos e inmigrantes en medio de violentos operativos.

Uno de esos intercambios fue con el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, DC, Pablo José Hernández Rivera, quien preguntó en qué etapa están las investigaciones de las muertes de Renée Good, Alex Pretti y otros que han sido víctimas de agentes violentos. Mullin dijo que no puede hablar de investigaciones en curso, pero que podía hablar de las ‘familias ángeles’, las que han perdido un ser querido a manos de un indocumentado, a lo que Hernández respondió que sí la comparación justifica los asesinatos.

Por su parte, la congresista demócrata de Nueva Jersey, LaMonica McIver, le preguntó a Mullin si no se arrepiente de tener un papel tan significativo en la agenda migratoria de la administración Trump.

“Nunca me disculpo por hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, contestó Mullin.

“¿Ni siquiera por matar a gente? Estás matando a gente”, replicó McIver.

“Esa es tu opinión”, contestó Mullin.

La llegada de los demócratas a la mayoría en ambas cámaras del Congreso supone que las acciones de Mullin y de las agencias migratorias bajo su supervisión estarán bajo un severo escrutinio, no solo porque las muertes de ciudadanos e inmigrantes a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen sin resolverse, sino por las muertes en centros de detención por negligencia médica, y por las violentas tácticas de los operativos que Mullin asegura continuarán con renovada fuerza en 2027.

2027 seguirá batiendo récords de deportaciones

“El primer año del presidente Trump tuvimos el mayor número de arrestos y deportaciones registrados por ICE. Rompimos el récord del año fiscal 2025 y planeamos ir todavía más lejos en 2027“, declaró Tom Homan, zar fronterizo, durante una entrevista con Will Cain en Fox News, informó La Opinión.

El diario reportó que “de acuerdo con el reporte oficial del 12 de noviembre, ICE realizó 483,200 deportaciones durante el año fiscal 2026, que concluyó el 30 de septiembre. La cifra superó el récord anterior de 442,640 expulsiones registrado en el año fiscal 2025”.

TPS venezolano en la mira de Trump

“El gobierno de Donald Trumpvolvió a recurrir a la Corte Suprema para impedir que cientos de miles de venezolanos recuperen el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país enfrenta condiciones que impiden un regreso seguro”, reportó La Opinión.

Según el diario, “el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una solicitud de emergencia para bloquear el fallo de un juez federal de California, quien determinó que la administración no tenía autoridad para cancelar las protecciones migratorias”.

“De acuerdo con AP, el gobierno argumentó que restablecer el TPS provocaría un “daño grave e inmediato”. Entre sus argumentos señaló que la medida impediría ejecutar hasta 332 órdenes de deportación y obligaría a liberar a unos 1,800 venezolanos que permanecen detenidos”, agregó el diario.

Jueza condena detenciones tras liberación

“Una jueza federal de Colorado lanzó una dura advertencia contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de comprobar que funcionarios migratorios volvieron a detener a un inmigrante apenas unos minutos después de que un tribunal ordenara su liberación”, informó La Opinión.

“La jueza de distrito Charlotte Sweeney declaró en desacato a funcionarios del gobierno por incumplir las órdenes judiciales y cuestionó una práctica que, a su juicio, convirtió las decisiones de los tribunales en letra muerta”, señaló el diario.

Inmigrantes aportaron $14.6 billones (trillions) a la economía en 124 años

“La investigación del Instituto Cato encontró que la población inmigrante generó un superávit fiscal acumulado de $14.6 billones de dólares entre 1900 y 2023. Esto significa que, durante 124 años, sus aportaciones en impuestos superaron los beneficios gubernamentales que recibieron”, reportó La Opinión.

“Los inmigrantes han pagado más impuestos a todos los niveles de gobierno de lo que han recibido en beneficios gubernamentales cada año desde 1900″, afirmó David J. Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato y coautor del informe junto con Julián Salazar.

Cita de la semana

“La deslegalización masiva se está produciendo debido a la inacción del Congreso. La incapacidad para aportar soluciones ha obligado al poder ejecutivo a recurrir a estas medidas provisionales, por lo que un cambio de administración puede hacer que la balanza se incline de nuevo en sentido contrario. Las soluciones provisionales no sustituyen a un sistema de inmigración que funcione de verdad. El Congreso debe ofrecer soluciones duraderas, para que las personas que han cumplido las normas y han construido sus vidas aquí no tengan que preocuparse de que un nuevo presidente pueda, de repente, privarlos de la posibilidad de permanecer y trabajar legalmente”, afirmó Aaron Reichlin-Melnick, investigador sénior del American Immigration Council. Un nuevo reporte del grupo detalla que la cancelación del TPS, del parole humanitario, y de otros programas por el gobierno de Trump supone que más personas han sido deslegalizadas que deportadas. “Según un estimado conservador, más de 1.3 millones de inmigrantes —y probablemente muchos más— han perdido sus protecciones legales desde enero de 2025”.

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