Una empleada doméstica fue amenazada con un cuchillo durante un robo con allanamiento de morada la noche de este viernes 20 de noviembre en una residencia del vecindario de Encino, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el atraco ocurrió aproximadamente a las 9:24 p.m. en la cuadra 5200 de Andasol Avenue, al sur del Freeway 101, en Encino.

Las autoridades dijeron que se recibió la llamada de una persona que se encontraba en el domicilio para reportar que había desconocidos en el interior de la residencia.

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El LAPD dijo que dos sospechosos forzaron una ventana trasera de la residencia, y uno de ellos amenazó con un cuchillo a la empleada doméstica, la única persona que se encontraba en la vivienda en ese momento, para que entrara en una habitación mientras el otro ladrón se apoderaba de objetos que había en la casa.

Los hampones fueron descritos como un hombre alto que vestía completamente de negro, y un sujeto bajo que vestía un suéter blanco y pantalones negros.

El LAPD dijo que los dos sospechosos escaparon del lugar en un vehículo SUV blanco, que fue visto dirigiéndose hacia el norte por Andasol Avenue.

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La trabajadora doméstica no sufrió lesiones durante el allanamiento de morada, mientras que los investigadores del LAPD dijeron que estaban intentando contactar al propietario de la residencia para determinar los objetos que fueron hurtados.

El incidente que ocurrió la noche del viernes sucedió después de los dos intentos de irrupción de morada que se reportaron la semana pasada en Encino.

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El primero ocurrió a las 11:55 p.m. del lunes 16 de noviembre en la cuadra 5000 de Petit Avenue; mientras que cinco minutos después, los habitantes de otra vivienda, localizada a menos de dos millas de distancia, en la cuadra 4400 de Bergamo Drive, se despertaron por el ruido de persona que irrumpieron en su residencia.

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