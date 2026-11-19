El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) reforzó el patrullaje en vecindarios residenciales después de registrarse un aumento en el reporte de robos en los últimos días a casas del Valle de San Fernando, como Encino y Hollywood Hills.

Las autoridades dijeron que, en los incidentes reportados, varios sospechosos estrellaron ventanas o saltaron verjas metálicas con el propósito de irrumpir en las propiedades con el propósito de cometer robo.

En dos de los incidentes se informó el hurto de joyas y relojes de alta gama valuados en varios cientos de miles de dólares.

Sigue leyendo: LAPD investiga presunto robo en residencia de Quentin Tarantino

De acuerdo con el LAPD, en el vecindario de Encino se registró un aumento de este tipo de delitos, con cuatro asaltos a casa tan solo en la última semana.

El Departamento de Policía de Los Ángeles recomendó a los residentes evitar publicar en las redes sociales detalles personales relacionados con viajes o si tiene planes para salir de la ciudad, debido a que esa información puede ser utilizada por delincuentes al saber que sus propiedades están desocupadas.

Incidente en Hollywood Hills

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a los reportes de un allanamiento de morada la noche de este miércoles en una residencia de Hollywood Hills propiedad de la cantante Madison Beer, prometida del quarterback de Los Angeles Chargers, Justin Herbert.

Sigue leyendo: Sospechoso de asalto en residencia de Kim Kardashian es arrestado en Los Ángeles

El LAPD informó que se recibió un aviso de allanamiento en una casa poco antes de las 8:00 p.m., pero después de hablar con la persona que hizo la llamada, la central de emergencias lo clasificó como robo con allanamiento.

Cuando llegaron al lugar, los agentes determinaron que no se había cometido ningún delito en la residencia.

En un video se observa a Herbert y Beer en el exterior de la residencia en Hollywood Hills en el momento en que llegaron los oficiales de la policía. Según los registros de propiedad, la residencia pertenece a Beer.

Sigue leyendo: LAPD investiga dos asaltos en residencias de Los Ángeles

La llamada sobre el supuesto allanamiento de morada en la propiedad de Beer ocurrió una noche después de que en la mansión de la figura del tenis Sloane Stephen, en Sherman Oaks, ocurrió un intento de robo.

La comunidad del Valle de San Fernando quedó preocupada por el aumento en los reportes de allanamientos de morada con robo, incidentes que son atendidos por los oficiales del LAPD.

Sigue leyendo:

· Niño de 3 años secuestrado en allanamiento de morada en Los Ángeles

· Ladrones irrumpen en casa de Los Ángeles con una madre y su bebé en su interior

· Hispano apuñalado por su exnovia en Los Ángeles