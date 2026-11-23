El presidente Donald Trump criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, por su decisión para conmutar todas las penas de muerte en el Estado, este lunes durante un discurso que pronunció en el Departamento de Justicia.

Trump declaró que la determinación de Newsom, con quien ha sostenido innumerables enfrentamientos verbales durante su segundo mandato, es algo nunca visto en Estados Unidos.

“Hace apenas unos días, el gobernador de California, Gavin Newsom, concedió clemencia y misericordia a 548 de los monstruos más perversos sobre la fas de la Tierra“, expresó Newsom en la sede del Departamento de Justicia en Washington, D.C.

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“Entre los reclusos condenados a muerte, a quienes concedió la conmutación de la pena, se encuentran más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas, y numerosos asesinos en serie”, añadió.

El presidente aseguró que Newsom les arrebató a las familias de California la única posibilidad de cerrar esos capítulos al ponerse del lado de los asesinos.

“Hoy les decimos: el pueblo estadounidense está con ustedes. Estamos con ustedes. No vamos a permitir que esto suceda”, dijo Newsom, sin mencionar si iba a tomar alguna medida contra la decisión del gobernador de California.

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Trump anunció este lunes que ordenará al Departamento de Justicia solicitar la pena de muerte para los casos federales de asesinos de niños, violadores y traficantes de personas que hayan matado a sus víctimas.

El 5 de noviembre, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, propuso cambiar las penas de muerte de 548 reclusos por sentencias de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Gavin Newsom declaró, en un comunicado, que se solidariza con las familias de las víctimas de asesinatos y aseguró que sus decisiones no minimizan el daño que han sufrido. El gobernador hizo referencia a que algunas familias de víctimas apoyan su decisión.

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“Todas las personas que estuvieron en el antiguo corredor de la muerte de California morirán en prisión. Nadie sale en libertad. Los criminales de Donald Trump sí salen. Un multimillonario acusado de soborno, su familia le ofrece al abogado de Trump un acuerdo de $50 millones de dólares. Semanas después, es indultado”, expresó Newsom.

El gobernador también tildó a Trump de hipócrita por lo que calificó como un plan de indultos a cambio de favores por parte del presidente.

Newsom afirmó que la conmutación de las penas de muerte fue una de las decisiones más difíciles en su trayectoria como gobernador de California.

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