Una batalla legal por 20,000 boletas de las elecciones de California finalizó este lunes después de que un tribunal federal de apelaciones aprobó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) para desestimar su propia demanda.

La demanda, que fue promovida por el DOJ motivada por el presidente Donald Trump, tenía como propósito impedir que California contabilizara unas 20,000 papeletas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre hasta que los funcionarios pudieran verificar el estatus migratorio de los votantes, al alegar que no eran ciudadanos estadounidenses.

Con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, marcó el final de un proceso de litigios legales que buscaba afectar el conteo de papeletas de las elecciones en California del 3 de noviembre.

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Los fiscales federales que presentaron la demanda sabían, de antemano, que el esfuerzo quedaría sin efecto después del día de las elecciones, ya que los funcionarios locales ya no podrían impedir que las boletas cuestionadas fueran contabilizadas.

Las 20,000 papeletas fueron el centro del prolongado conflicto legal entre California y la administración Trump, que impugnaba la elegibilidad de los votantes de un estado predominantemente demócrata, y surgieron en medio de un escrutinio federal más amplio de las elecciones locales a nivel nacional.

Una demanda relacionada contra el Departamento de Justicia presentada por los sindicatos y los grupos a favor del derecho al voto también fue desestimada.

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La demanda se presentó después de que la administración Trump amenazara con presentar cargos contra los trabajadores electorales de California que contaron las 20,000 boletas impugnadas y emitiera citaciones judiciales penales a los secretarios de los condados de Los Ángeles y Orange.

Se alegó que los esfuerzos del DOJ corrían el riesgo de interferir con la administración legal de las leyes electorales estatales y federales, ya que el procesamiento de las papeletas ya estaba en marcha cuando el gobierno federal emitió las citaciones de los trabajadores electorales.

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