Los momentos más polémicos de la familia Kardashian-Jenner en KUWTK

El reality de las Kardashian-Jenner llega a su fin, recientemente Kylie utilizó un sexy look para la filmación del último episodio y cada una de las hermanas se ha despedido a su manera del programa que les dio la fama. Si bien tuvo muchos detractores, millones seguían muy de cerca los pasos de las polémicas empresarias, quienes no escondieron nada ante la cámara. Y para recordar un poco de su historia, te dejamos los momentos más polémicos de Keeping up with the Kardashian.

1. Hola Caitlyn Jenner

Sin duda uno de los episodios que ha dado más de qué hablar fue cuando Caitlyn Jenner se sinceró acerca de su verdadera identidad. Por mucho tiempo los fans pudieron conocer a “Bruce” y cuando reveló que iniciaría su proceso de transición a mujer dejó sin habla a los espectadores. La familia mostró su apoyo y si bien para Kris Jenner fue un poco más difícil, pudieron asimilar la noticia juntas.

2. Kim expone a Taylor Swift

Una de las enemistades más controversiales del clan fue la que protagonizaron Kim y la cantante. Sin embargo la empresaria lo llevó al siguiente nivel cuando utilizó el programa para despotricar contra Swift asegurando que se hacía la víctima de la historia. La Kardashian pudo dar su versión de la historia a través de las cámaras de su reality, sin embargo en marzo de 2020 la versión completa apareció en Twitter y dejó muy mal parada a Kim.

3. La infidelidad de Tristan a Khloé

La complicada historia de amor entre Khloé y Tristan Thompson es algo que ha preocupado a los fans por años y luego de varios rumores de infidelidades por parte del basquetbolista todo explotó cuando se descubrió que había engañado a Khloé con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner y compañera de negocios de Khloé. El drama se desató entre los seguidores de KUWTK quienes no perdieron detalle de lo que las cámaras habían grabado.

4. La gran pelea de Kim y Kourtney

Si bien Kim y Kourtney ya habían protagonizado grandes discusiones la que tuvieron en abril de 2020 superó todo lo que se había visto. Lo que habían sido semanas de tensión culminó con las hermanas llegando hasta los golpes, momento que quedó grabado a detalle. La pelea fue tan intensa que tuvieron que parar la producción debido a que el ambiente de tensión no se disipaba. Poco después Kourtney dejó de aparecer recurrentemente para enfocarse en su familia.

5. Blac Chyna entra en sus vidas

No es secreto que Blac Chyna es la enemiga número 1 de las hermanas y es que la relación entre ellas se deterioró no solo por los problemas que tuvo con su ex, Rob Kardashian, sino también porque Chyna quería colgarse de la fama de las Kardashian-Jenner. Primero quiso registrar el nombre “Angela Renee Kardashian” para usos comerciales y no conforme con eso logró obtener su propio reality show que seguía la vida de ella y Rob como pareja. Lo cierto es que la familia de empresarias no dejó a Chyna salirse con la suya y llevaron sus problemas a las cortes. Al final la desastrosa relación terminó tan pronto como empezó y ella salió de sus vidas.

