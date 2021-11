Adele lanza todas las canciones de su álbum “30” y sus fanáticos en el mundo enloquecen

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Adele lanza todas las canciones de su álbum “30”, cuyo primer single, ‘Easy on Me‘, cuyo éxito aún se mantiene en las primeros puestos de las carteleras musicales alrededor del mundo. Recordemos que en octubre fue cuando lanzó este primer sencillo y sus fans se rindieron, una vez más, a sus pies.

Aunque la propia Adele dijo que el álbum no contaría con colaboraciones, lo cierto es que en la edición norteamericana de “30”, concretamente la que distribuirá la cadena de tiendas Target, se encuentra una pista adicional que contiene una versión del sencillo anteriormente citado con la voz adicional de Chris Stapleton, uno de los grandes ídolos de la diva británica.

Asimismo, una de las canciones del álbum, ‘All Night Parking’, incluye varios samples ligados al pianista de jazz Erroll Garner, quien falleció en la década de los 70, por lo que podría considerarse una especie de original colaboración. Otra de las canciones más destacadas de la obra es ‘I Drink Wine’, que narra de forma poética la adicción que la propia Adele se ha atribuido tradicionalmente con respecto al vino blanco. View this post on Instagram A post shared by nejla 🪐 (@cryinqaudios)

En total, “30” estará compuesto por 12 canciones más tres ‘bonus tracks’ que se repartirán entre las diferentes versiones del álbum. Otra canción que habla de la vida personal de Adele son ‘My Little Love’, inspirada a buen seguro por su hijo Angelo, y ‘Cry Your Heart Out’, en el que la artista lidia con el torrente de emociones que marcaron su proceso de divorcio de Simon Konecki, padre del pequeño. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

Sigue leyendo: