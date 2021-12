Elisa Beristain exige a Laura Bozzo le pida perdón a los mexicanos por hablar mal del país

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La peruana Laura Bozzo literal se agarró del chongo ayer con los conductores de Chisme No Like, quienes pusieron contra la pared a la ex presentadora de “Laura en América”. Se dijeron tantas cosas en aquella batalla campal, que Elisa Beristain le exigió de manera contundente que le pidiera perdón a los mexicanos. Esto después que se filtraran unos audios donde supuestamente Laura Bozzo habla pestes de México.

“Nos dolió muchísimo eso que dijiste de México. Un país que te ha dado trabajo. Yo como mexicana te lo pregunto de frente, por qué… Con todo respeto Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que le dijiste… “, exigió Elisa Beristain. Laura Bozzo la interrumpió: “Yo soy tan mexicana como tú, yo tengo mi pasaporte…”. A lo que Elisa le insistió: “¿Por qué con humildad no le pides una disculpa a los mexicanos?”.

Acto seguido, Chisme No Like colocó un audio donde Laura Bozzo llamaría al programa de farándula de Youtube como: “Una cloaca”. La peruana dijo que eso lo dijo el periodista y que ella estaba dándole una entrevista a Javier Ceriani y Elisa Beristain para: “Dejar la guerra atrás”. Todo esto a raíz de un audio donde Laura Bozzo, de ser efectivamente ella, dijo: “Me quiero ir de este P*** país”.

Al final, Elisa Beristain le reitera la intención de que le pida disculpas a México y Laura Bozzo accedió a hacerlo y además se despidió diciendo que quiere a los conductores de Chisme No Like. Pero, Elisa Beristain no dio crédito a esto y terminó llamándola: “Mitómana y sin vergüenza”, amén de haberle aclarado que ella (Laura) no es mexicana.

