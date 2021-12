Publican video de Mayeli Alonso ebria. La ex de Lupillo Rivera mostró hasta las extensiones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace pocos días Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, publicó un video desde un Uber donde aparentemente estaba ebria. En el mismo contó cómo sus amigas y familiares le habían preparado una sorpresa por su reciente cumpleaños. Razón por la cual asistió a un concierto y admitió que: “Se le habían pasado las copas, pero que muy responsablemente ella: “No toma y maneja”.

Mientras narraba la historia para su Instagram y le contaba al conductor del Uber, la propia Mayeli Alonso dijo que se le acercó una mujer y que le dijo que la habían grabado a lo que la ex de Lupillo Rivera respondió: “Me vale ver*** si me graban borracha…” y dejó claro que por eso estaba publicando su versión de los hechos. Como era de esperarse, el video ya salió a la luz y uno de las personas en compartirlo fue el reconocido periodista Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like. En el mismo, se ve a Mayeli Alonso un tanto ebria y también a una mujer que está cerca de ella arreglándole el cabello para que no mostrara las extensiones.

La buena noticia es que esto no representó un problema para la empresaria, quien ya sabía de antemano que la habían grabado y que además, muy honestamente dejó saber a sus fanáticos y seguidores lo sucedido. A Mayeli Alonso se le notó muy contenta y pasando un rato agradable en compañía de seres queridos. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

En cuanto a su separación de su ex Jesús Mendoza, a quien supuestamente habría agarrado con las manos en la masa, se sabe que eso representó un gran problema para la pareja. Ambos afirmaron que habían dado un punto final a su relación. Sin embargo, el día del cumpleaños de Mayeli, el cantante publicó un tierno mensaje al lado del padre de la misma en el que le mandaba felicitaciones. Ya más tarde, la propia Mayeli Alonso subió unas historias a su cuenta de Instagram en las que se veía cenando con Jesús Mendoza y presumiendo el regalo que el mismo le dio, el cual era un inmenso ramo de rosas. View this post on Instagram A post shared by E S C A N D A L O (@escandalo_o)

Sigue leyendo:

Suelta la Sopa podría enfrentar problemas legales por pleito de Mayeli Alonso y Jesús Mendoza

Mayeli Alonso amenaza a Elisa Beristain defendiendo a sus hijos y llama a Daisy Cabral ‘la Carmen Salinas del 2021’

Así lucía Mayeli Alonso años atrás, se ve increíble ahora