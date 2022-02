Karol G le da nalgadas a su amigo en plena avenida de Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La colombiana Karol G anda arrasando en la ciudad de Los Ángeles. No solo llegó sin sostén y visitiendo tanga a la fiesta privada de Drake después del Super Bowl 2022, sino que ella y todo su team se la pasan enamorando a los fanáticos de La Bichota, que ya son fanáticos de Daiky Gamboa y Duvan también. De hecho, Karol G le da nalgadas a uno de sus amigos sin miedo a que los observen en plena avenida de esta ciudad.

Pero esto no significa más que una simple y absoluta amistad. Daiky Gamboa no se separa de La Bichota. Es sin duda su mejor amigo. Duvan va por la misma vía. El primero se encarga de todo lo que es imagen de la colombiana y el segundo es su maquillador. Pero también son mejores amigos de la cantante, por eso ella se permite darle nalgadas a Duvan en plena avenida de Los Ángeles y bajo la luz del día y de los paparazzi también. View this post on Instagram A post shared by DUVAN (@duvanpmakeup)

Karol G estrenó junto a Becky G el tema “Mami“ que ha dado mucho de qué hablar. Algunos creen que es una “tiradera” a su ex Anuel AA y la supuesta infidelidad que este le habría hecho. Otros, una respuesta a la relación de Anuel AA con Yailin La Más Viral. Sin embargo, Karol G no ha dado detalles al respecto de este nuevo tema. La cantante dejó ver en estos días la vista de su casa en Los Ángeles y su escote de cerquita. A ciencia cierta no se sabe si Karol G está viviendo en esta ciudad, ni si habría comprado esa propiedad, pero sí anda cumpliendo con varios compromisos laborales por ahí. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Ya hemos visto la residencia desde varios ángulos. Todo esto mientras Karol G posa entre foto y foto. Como hace poco, que colocó una cadena en el medio de sus senos y posó con su gorrito nuevo y un outfit de jean muy al estilo de los años noventa, Esto sin duda pudo haber sido alguna recomendación de Daiky, quien siempre encuentra lo mejor de la industria de la moda para La Bichota preferida del género urbano.

Sigue leyendo:

Karol G seduce de diablita y deja caer la tira de su sostén

Bailarina de Karol G le jala el top a la cantante y suben la temperatura del Instagram

“La Bichota”, Karol G, se puso juguetona con la lengüita mientras bailaba hip hop en el gimnasio