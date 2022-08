Chiquis Rivera canta en cacheteros y botas hasta el muslo en el Music Center de Los Ángeles

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, anda imparable con el Abeja Reina Tour. Después de venir a su paso por Texas e Idaho, donde por cierto se contoneó con un enterizo de animal print, le tocó a su ciudad natal Los Ángeles. Ahí se apareció con unos cacheteros de jean muy cortitos presumiendo los piernones con unas botas altas hasta el muslo en el Music Center del Downtown de la ciudad.

Muy orgullosa, la Abeja Reina salió al escenario con una gorra y un franela de los LA Dodgers. Ya la hemos visto en otras oportunidades vestido en honor al equipo principal de béisbol de Los Ángeles. No en vano dijo hace poco que para ella era super importante cantar aquí y siempre lo siente en el fondo de su corazón porque es su ciudad. Así que, muy quitada de la pena, Chiquis Rivera mostró los piernones y sin miedo a nada hizo algo que muy poco le hemos visto hacer: usar shorts o mejor aún, cacheteros como fue este el caso. View this post on Instagram A post shared by Calavera (@skeletina_xyz)

En alguna oportunidad Chiquis Rivera le había comentado a Jomari Goyso en su podcast que se sentía tan segura que se atrevió a hacer algo que nunca había hecho: usar shorts. Para ese momento estaba a punto de estrenar el videoclip “Cualquiera“. Mismo que dirigió su novio el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. Eso fue hace más de un año y el cambio físico que ha experimentado ha sido inmenso.

Chiquis Rivera ha perdido un peso impresionante. Se ha hecho unos masajes anticelulíticos y reductores pero también ha admitido haber estar comiendo mucho menos. Esto sin mencionar que hemos visto a la Abeja Reina sudar la gota gorda en el gimnasio a diario. A pesar de señalar de haberse operado, la verdad es que una cirugía no hace milagros y el esfuerzo se le nota a la sobrina de Lupillo Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, sigue en su Abeja Reina Tour con el que espera seguir llegando a más ciudades por lo menos hasta final año. Sigue avanzando con su marca de cosméticos BF Flawless y ya se presume que prepara más sorpresas musicales como temas y videos. Por ahora, les dejamos “El Honor” el cuenta con casi un millón de reproducciones en Youtube.

