Juguetona con la boca, Karol G levantó su falda y mandó indirecta de amor en Instagram

En medio de su Strip Love Tour, Karol G hizo una pausa y se tomó el tiempo de hacerle un sensual regalito a sus fans: una foto donde se puso juguetona con la boca y una chupeta. Además, levantó su falda y se dio la vuelta para que la vieran por todos lados al tiempo que presumió un top mínimo rosado.

No cabe duda que La Bichota anda explosiva y es que el $trip Love Tour la tiene muy emocionada y eso que aún no ha llegado ni a la mitad de la gira. Esta vez, la propia Karol G quiso darle un taco de ojo a su su seguidores así que, muy quitada de la pena, mostró de cerquita cómo juega con una chupeta en su boca al tiempo que presumió sus atributos de arriba y de abajo con top provocador y falda blanca mínima, misma que levantó para presumir su “colita”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

La Bichota además mandó una indirecta en Instagram y muchos no saben para quién sería. Recordemos también que se habían levantado rumores de separación para su ex Anuel AA y Yailin La Más Viral. Sin embargo, los mismo quedaron disipados cuando la propia Chivirika publicó un video en el que recibe un inmenso ramo de rosas y un mensaje en la tarjeta que firmaba con con las iniciales “AA”. View this post on Instagram A post shared by Yailin la mas viral (fan) (@yailinlamasviraltm)

Además, el ex de Karol G también lanzó un mensaje en redes sociales a sus detractores. Ahí decía que había mucha gente que trataban de dañarlo y que hasta le pagaban a mujeres para decir que habían tenido algo con él. Esto después de que suspendiera su gira por Europa. Además dijo que todos los temas que saca los posiciona de número 1. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

La indirecta de Karol G decía: “No borraré tu contacto y estamos al tanto por si volvemos”. También este mensaje que muchos toman como indirecta pudiese tratarse de parte de su nuevo tema. Recordemos que en cada una de sus presentaciones, la colombiana ha dicho que en nada lanza su disco nuevo “KG4” y los fans de La Bichota no esperan a que esto suceda. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Mientras la espera se hace larga, aquí les dejamos el último videoclip de la colombiana correspondiente a su tema “Gatúbela”.

Sigue leyendo:

Con tanga, látex y cadenas, Karol G cantó en medio de un corazón gigante en Chicago

Critican a Ninel Conde en redes por cantar ‘Provenza’ de Karol G

Karol G llegó en hilo dental y transparencias conquistando el Madison Square Garden