Santos dice que “no fue muy mormón” que Romney lo confrontara en la Cámara de Representantes

El martes por la noche el presidente Joe Biden ofreció su segundo discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes y uno de los escándalos más sonados de la noche fue el que protagonizó George Santos y Mitt Romney; los republicanos tuvieron un acalorado cruce de palabras minutos antes del gran evento y el novato del Congreso ha vuelto a poner tensión tras apuntar contra su colega.

En entrevista con la prensa, Santos indicó que “no fue muy mormón” que Romney lo confrontara en la Cámara de Representante asegurando que era “reprensible” y “degradante” que el senador le hablara de esa forma.

“No es la primera vez en la historia que me dice que me calle y que vaya al fondo de al sala, especialmente por personas que vienen de un entorno privilegiado”, dijo Santos al tiempo que sentenció algo a quienes lo quieren ver por debajo del hombro “nunca me callaré e iré al fondo de la habitación”.

La discusión entre George Santos y Mitt Romney se dio porque el llamado “mentiroso” republicano tomó asiento en uno de los lugares más privilegiados de la sala, dejando en claro que ni sus múltiples mentiras ni la investigación que el Comité de ética de la Cámara está ejerciendo en su contra lo alejarán de los reflectores.

Romney indicó a la prensa el martes por la noche que “no creo que deba (Santos) estar en el Congreso y ciertamente no debería estar en el pasillo tratando de estrechar la manos del presidente de los Estados Unidos y los dignatarios que ingresan. Es una vergüenza”.

Y aclaro que por las múltiples investigaciones que recaen sobre los hombros del congresista que fue criado en Queens, Nueva York, debería haber estado “sentado en la última fila y callado”.

Mitt Romney no es el único republicano que le ha dado la espalda a George Santos, pero sí el único que hasta el momento le ha dicho unas cuantas verdades en su cara y en uno de los eventos más importantes de un presidente.

