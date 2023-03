Madonna tiene nuevo novio de 29 años: Josh Popper es boxeador y fue prospecto de la NFL

En medio del luto que embarga a Madonna por el fallecimiento de su hermano mayor, Anthony Ciccone, “La Reina del Pop” se ha refugiado en los brazos del que ya aseguran es su nuevo novio. Un joven de 29 años que jugó como prospecto de la NFL para los Arizona Cardinals llamado Josh Popper.

Poco duró el encanto con Andres Darnell que tenía 23. Ahora, el llevar a su hijo a las clases de boxeo donde justo el joven de la NFL Josh Popper es dueño del gimnasio, ha sido la excusa perfecta para que Madonna se acerque a quien parece ser su nueva conquista. View this post on Instagram A post shared by Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

Fue el Daily Mail el que confirmó que entre la intéprete de “Like a Virgin”, “Holiday” y “La Isla Bonita” y el ex jugador de la NFL y ahora boxeador andan en una relación. El propio periódico se comunicó con Josh pero el mismo se negó a dar declaraciones. View this post on Instagram A post shared by Dennys Lozada 🇵🇷🇮🇹 (@fftstrong)

Hace pocos días y en el marco de los Grammys Awards 2023 la cantante norteamericana que se hizo famosa en los ’80 recibió unas fuertes críticas por los cambios en su rostro. Para ese momento ella se defendió y dijo que a lo largo de su vida siempre ha tenido que hacerle frente a los comentarios malsanos. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Posterior a eso, la vida le dio otro duro golpe con la muerte de su hermano Anthony. Según TMZ, la estrella pop lo visitó poco antes de que falleciera en el centro de rehabilitación donde estaba ingresado por su adicción al alcohol. Semanas antes, el propio hermano de la cantante pidió suspender todas sus visitas. View this post on Instagram A post shared by Daniel Garnier (@danielgarnier11)

Sigue leyendo:

Madonna y Tokischa se comen a besos en su nuevo videoclip “Hung Up On Tokischa”

Madonna se da “beso de lengüita” con dos mujeres para celebrar su cumpleaños 64

Anitta usa sostén picudo como Madonna y hace su “Tra tra” de colita en el Lollapalooza

Jennifer Lopez revela que originalmente ella sería quien besaría a Madonna en los VMAs de 2003

Madonna anuncia su gira “Celebration”, que comenzará en el verano

Madonna recibe críticas por “tomar agua” desde un plato para perro: “Vergonzoso y repugnante”

Cazzu usó tanga estilo cinturón de castidad y la comparan con Madonna y Lady Gaga