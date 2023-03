Melissa Ocasio le cantan a la rutina laboral en su nueva canción “Silla Enfermiza”

Los boricuas se volvieron a poner de moda desde que Bad Bunny, Ivy Queen y bastantes más andan por ahí. Pero el éxito de los artistas que ha parido “La Isla del Encanto” no sólo se atañe a ellos. La puertorriqueña Melissa Ocasio se suma a esa lista que no precisamente andan rondando el género urbano. Ella le compuso un tema a la rutina laboral post pandémica que dejó a muchos trabajando desde casa. Se llama “Silla Enfermiza” y desde ya ha dejado con muy buen sabor de boca a todo el que la ha escuchado.

Melissa Ocasio lanzó la canción que está incluido en su próximo EP en las diferentes plataformas digitales como Spotify y iTunes. Para ella “Silla Enfermiza” es un homenaje a la rutina diaria que viven muchos: “Retrata un ejercicio creativo de lo que ha sido una rutina laboral muy compleja, un círculo vicioso en el que muchas personas caen, al ser absorbidas toxicamente por la cotidianidad”, asegura.

Además agrega que realizó un ejercicio diario una hora antes de sentarse en la silla a comenzar su jornada laboral diaria: “El ejercicio consistía en escoger un objeto y escribir sobre él por cinco minutos sin parar. Muchas veces la recomendación es tratar de personificar ese objeto. Y eso hice. Estaba sentada en mi cama, y lo primero que vi fue la silla y mi escritorio. En esa silla me sentaba todos los días a trabajar de 9 am a 6pm”.

¿El resultado? Escogió la silla como objeto. Esa que sin querer, la acompañaba durante largas horas a diario. La letra de “Silla Enfermiza” es justamente la narrativa de lo que pasaba por la cabeza de Melissa mientras trabajaba. View this post on Instagram A post shared by Melissa Ocasio (@melissaocasiomusica)

“Aunque el coro puede mover a la gente a pensar que se trata de dos personas, quizás dos mujeres que tienen una relación enfermiza, la verdad es que ‘ella’ es la Silla, o en otras palabras, es el elemento figurativo que representa mi trabajo corporativo 9am – 6pm”, asevera la puertorriqueña. View this post on Instagram A post shared by Melissa Ocasio (@melissaocasiomusica)

La canción pasa ser una himno a la monotonía, a la rutina y al hecho de lidiar con esa realidad de la mejor manera posible aunque esto implicara una lucha diaria para la cantante. Es un reflejo de cómo la boricua se alejó de un lugar cómodo para dedicarse a lo que saber hacer y le brota por los pros: arte expresado en frases y notas musicales.

El EP de Melissa Ocasio tiene dos temas: “Silla Enfermiza” y “La Pared”. Además anunció su próxima presentación en el Kulak’s Woodshed de ciudad de Los Ángeles.

