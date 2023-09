Esposa de Pablo Lyle rompe el silencio y se defiende de los ataques por estrenar romance

Una vez más el nombre del actor mexicano Pablo Lyle vuelve a estar bajo los reflectores, pero en esta ocasión es por el escándalo que desató la que según hasta donde sabemos sigue siendo su esposa, Ana Araujo. Quien publicó en sus redes sociales una imagen de ella besando a otro hombre que no es su marido y padre de sus hijos.

Recordemos que el actor mexicano se encuentra en prisión en Estados Unidos, y así sucederá por más de 8 años, después de que golpeara a un hombre cubano, acción que le causó la muerte. Y por ello el tricolor tuvo que ir a prisión.

Araujo compartió en sus historias de Instagram en la que se le pudo ver abrazando y besando a un misterioso hombre, que más tarde se supo que se trataba de Marco Lavin. Un famoso estilista que trabaja con distintas celebridades de la farándula, además, en otro post que realizó la esposa de Pablo Lyle dejó ver que realizó un viaje a Oaxaca acompañada precisamente de su nueva pareja.

Esta noticia en vez de desatar júbilo entre los fans de Araujo fue completamente lo contrario, pues no están de acuerdo que deje a Lyle a su suerte en la cárcel. Pues bien dicen los votos en el altar “en las buenas y en las malas”, pero al parecer Ana no soportó la situación y decidió rehacer su vida con alguien más.

Hasta el momento se desconoce el verdadero estatus de Ana, pues se ha hablado de que ya se separó de Lyle, pero nadie ha confirmado o desmentido dicha información. Incluso se ha manejado que pese sigan casados, el actor estaría de acuerdo con que la madre de sus hijos rehaga su vida con una nueva pareja, así lo dio a conocer la polémica revista de espectáculos TVNotas hace unos meses.

“Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de cómo tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora, pero no te atreves. Qué fácil es evadir tu dolor, solo basta apuntar al otro para distraer a tu espíritu y no escucha que dentro de ti hay tantas zonas rotas gritando por tu atención, pero, simplemente no te atreves a repararlas porque duelo. Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta de que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz”

ANA ARAUJO