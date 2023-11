Myrka Dellanos gana premio por trayectoria periodística y posa con Alexa Dellanos

Myrka Dellanos, conductora del programa de televisión La Mesa Caliente, recibió un Premio Martín Fierro por su destacada trayectoria periodística de casi 30 años.

Como todos sabemos, Myrka Dellanos es un referente del periodismo hispano. También una de las pioneras de la televisión en español en los Estados Unidos. Su trabajo durante todo este tiempo ha sido premiado en distintas oportunidades.

Ahora recibió un premio en la ciudad de Miami, el cual recibió con gran alegría posando junto a su hija Alexa Dellanos.

“¡Qué noche tan bella! Recibí el icónico Premio Martin Fierro a la Trayectoria Periodística rodeada de mi porrista número uno, mi hijita bella. Gracias a la Aptra for este honor y que bueno celebrarlos en la ciudad de Miami por primera vez!”, escribió Myrka en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, y como buena mujer de fe, no dejó mencionar a Dios por las buenas elecciones para ella: “Agradecida con Dios por abrirme las puertas adecuadas y cerrarme las que no me convenían. Le dedico este premio a mi mami y mi hijita que me apoyan siempre con amor incondicional”.

El periodista español Alex Rodríguez del programa Suelta la Sopa de Univision también ganó como Mejor Panelista de Televisión. El mismo, lo recibió en compañía de su equipo de trabajo.

Impase de Myrka Dellanos en México

Volviendo a Myrka Dellanos, todo esto sucede después un tremendo escándalo que se suscitó en Ciudad de México hace unas semanas. La latina viajó al país azteca para transmitir desde ahí su show junto a sus compañeras Aylin Mujica, Verónica Bastos y Gisselle Blonde.

Al llegar al aeropuerto, ya había una gran cantidad de reporteros y periodistas. Comenzó un debate entre las preguntas que hacían los mismos y ella que, alegaba que no le permitían caminar. Todo terminó en un caos.

Ciertamente, había demasiada gente alrededor. Sus compañeras trataron de responder a la prensa, pero Myrka hizo caso omiso ante las preguntas sobre Luis Miguel.

En el programa Ventaneando dijeron que ella, como periodista y trabajadora de los medios de comunicación social, debió haberse detenido a responder a sus colegas. Por otro lado, se puede ver en imágenes cómo, ciertamente, se le hizo difícil caminar.

Además, la presentadora de La Mesa Caliente también tuvo como una especie de mareo, que han cuestionado en otros programas de televisión como Chisme No Like.

Esto, ante también una acusación por parte de una reportera presente, la cual dice que una persona que acompañaba a Myrka Dellanos la mordió.

Por otro lado, otra trabajadora del mismo equipo tuvo una especie de crisis nerviosa. Terminó siendo cargada hasta el vehículo que los iba a trasladar.

Ahí, Aylín Mujica atendió a la prensa y dijo que ella desconocía del tema, pero que le respetaba su compañera el hecho de no querer hablar al respecto. Posteriormente, la propia Myrka Dellanos se refirió justamente en su programa de Telemundo y desde México al incidente.

“Al llegar al aeropuerto fuimos abordados por varios reporteros que nos hicieron sentir muy incómodas y también inseguras. Fue una situación extremadamente difícil y gracias a Dios esto no pasó a mayores. Estamos también yo por lo menos, puedo hablar por mí, muy nerviosa”, dijo la conductora.

La buena noticia es que, todo esto es parte del pasado y la periodista está hoy celebrando un triunfo más en su carrera.

Myrka Dellanos, conductora de La Mesa Caliente de Telemundo. Crédito: Radio Cristiana Vida Unida. | Cortesía

