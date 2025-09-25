Polémica: dentista de Los Ángeles se burla de pacientes que no apoyan a Trump

Una dentista del condado de Los Ángeles, seguidora de Donald Trump, bromeó sobre dar una peor atención a los pacientes que no sean partidarios del presidente republicano, comentarios que hizo en un video publicado en las redes sociales y que se hizo viral.

La Dra. Harleen Grewal, dentista de Santa Clarita, ofrece en la grabación una especie de presentación en la que se burla y ridiculiza a pacientes que no apoyan las políticas del presidente Trump.

A Santa Clarita dentist, Dr. Harleen Grewal at @SkylinesSmiles, was recorded saying she didn’t provide the same care to her patients who aren’t Trump supporters. pic.twitter.com/ZUc2fXGomT — dara faye (@darafaye) September 25, 2025

El video, publicado en TikTok, fue eliminado momentos después, pero está disponible en otras plataformas tras ser compartido por otros usuarios.

La grabación muestra la reacción que tienen algunos pacientes cuando descubren el “Muro de la Fama” que tiene la dentista, con fotos de líderes republicanos y miembros cercanos al presidente Trump.

“Vienen pacientes a mi consultorio y, al ver las fotos, uno piensa que se les está prendiendo fuego. Salen disparados corriendo, como si Trump hubiera entrado en la habitación“, expresa la dentista en el video.

La Dra. Grewal agrega que, cuando los pacientes se quejan del precio de sus servicios, les pregunta: “¿Cómo les está funcionando Bidenomics a ustedes?”.

Grewal también hace mención de que prefería tener menos pacientes demócratas durante la pandemia de COVID-19, y mencionó que desearía que todavía se quedaran en casa con sus cubrebocas puestos.

Sin embargo, un comentario de la Dra. Grewal en particular es el que desató los comentarios en su contra en la red con acusaciones de mala práctica médica.

“Tengo un sombrero secreto que uso a veces. Dice: ‘Devuelve tu sonrisa a su esplendor’. Lo uso cuando atiendo a mis pacientes, así que cuando se horrorizan o se quejan, discretamente dejo de usar gas de la risa y les digo; ‘Tú puedes. No es tan malo como crees'”, dice la Dra. Grewal en el video.

La dentista se describe como delegada republicana de California y miembro de varios grupos conservadores locales.

La Dra. Grewal ha promovido su carrera como la “Dentista MAGA”, no solo en sus redes sociales personales, sino también en materiales promocionales para su negocio: Skyline Smiles.

Una clínica dental en Illinois con el mismo nombre del negocio, Skyline Smiles, publicó un mensaje en su sitio web que no tiene ninguna relación con el video viral ni con la dentista del sur de California, lo que ha ocasionado confusión entre sus pacientes.

La Dra. Grewal posa en sus páginas personales para fotos con Trump, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, y el candidato a gobernador de California, Steve Hilton.

En publicaciones que promueven su negocio, se presentan productos inspirados en MAGA, como un diente grabado con la bandera estadounidense y un mechón de cabello dorado similar al del presidente.

En declaraciones a la cadena KTLA, la Dra. Grewal reiteró este jueves que los comentarios eran bromas y que la Junta Dental de California la investigó y la exoneró de cualquier delito.

La Dra. Grewal aseguró que hizo los comentarios durante un discurso en la “Gala de la Libertad Republicana” presuntamente organizada por el Partido Republicano de Santa Clarita, evento en el que este año ella fue la principal patrocinadora.

