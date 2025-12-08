Acto heroico en lago de Riverside: padre muere rescatando a su hijo

Un hombre de 54 años falleció ahogado después de salvar a su hijo cuando volcó su kayak este fin de semana en Lake Perris, en el condado de Riverside, informaron funcionarios del Área de Recreación Estatal de Lake Perris.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió alrededor de las 4:15 p.m. cerca del área de Moreno Beach, sitio al que llegaron vigilantes de Parques Estatales de California después de recibir informes de gritos y personas en apuros.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un padre y a su hijo navegando en kayak en la zona y, en un momento, la pequeña embarcación volcó, según el comunicado divulgado en las redes sociales.

Las autoridades dijeron que ninguno de los dos llevaba chaleco salvavidas, y que el padre estaba inconsciente y parcialmente sumergido cuando los oficiales llegaron en una embarcación patrullera.

“El niño de 7 años se encontraba en peligro, pero consciente y sostenía a su padre, ayudándolo a mantenerse a flote”, expresaron las autoridades en su escrito.

“Los investigadores observaron que el padre, heroicamente, mantuvo a su hijo a flote durante toda la dura prueba, apoyándolo hasta que llegó el personal”, agregaron.

De inmediato, los oficiales sacaron del agua a las dos víctimas. Al padre le practicaron reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los paramédicos.

El hombre de 54 años fue trasladado de urgencia al Sistema de Salud de la Universidad de Riverside, donde falleció más tarde. El pequeño de 7 años fue hospitalizado para que los servicios médicos evaluaran su estado de salud.

La víctima no ha sido identificada

“Los Parques Estatales de California extienden sus más sinceras condolencias a la familia y los seres queridos afectados por esta tragedia”, expresaron los funcionarios estatales en su comunicado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange, junto con agentes de Parques Estatales de California, mantiene en curso una investigación del percance en Lake Perris.

Hasta la mañana de este lunes, la víctima fatal no ha sido identificada por las autoridades del condado de Orange.

En California, la ley exige que los niños menores de 12 años usen chalecos salvavidas en embarcaciones recreativas en movimiento, independientemente de su eslora.

Para encontrar más consejos de seguridad, puede consultar este enlace.

