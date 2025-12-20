Seguro Social: quiénes recibirán $2,000 dólares en víspera de Navidad

La víspera de Navidad llegará este año con un depósito esperado para millones de personas en Estados Unidos que dependen del Seguro Social. El miércoles 24 de diciembre, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará uno de los últimos pagos de su calendario 2025, permitiendo que muchos beneficiarios reciban su dinero justo antes de las celebraciones navideñas, en un momento clave para el presupuesto familiar.

Este pago corresponde a beneficiarios de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y beneficios para sobrevivientes. En muchos casos, el monto mensual se acerca o supera los $2,000 dólares, especialmente para trabajadores jubilados, que representan la mayoría de los receptores del programa.

Según las cifras más recientes de la SSA, el pago promedio mensual para jubilados es de $2,013.32 dólares, una cantidad que explica por qué tantos beneficiarios esperan este depósito con atención especial.

La fecha del 24 de diciembre no fue elegida al azar. El Seguro Social organiza la mayoría de sus pagos mensuales según la fecha de nacimiento del trabajador cuyos impuestos generaron el beneficio. Como este año la víspera de Navidad coincide con el cuarto miércoles de diciembre, ese día recibirán su pago las personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Quienes nacieron del 1 al 10 cobraron el 10 de diciembre, mientras que los nacidos del 11 al 20 recibieron su dinero el día 17.

No todos los beneficiarios siguen este calendario. Las personas que comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997 mantienen un sistema distinto. En su caso, el depósito se realiza siempre el día 3 de cada mes, sin importar la fecha de nacimiento. Para ellos, el pago correspondiente a diciembre fue enviado el miércoles 3.

También existen diferencias importantes para quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad, conocido como SSI por sus siglas en inglés. Este beneficio está dirigido a personas de bajos ingresos que tienen 65 años o más, o que viven con una discapacidad. Los pagos de SSI se emiten el primer día de cada mes, por lo que el dinero de diciembre fue enviado el lunes 1. Sin embargo, este grupo recibirá otro pago antes de que termine el año.

Debido a que el 1 de enero es feriado federal, el pago de SSI correspondiente a enero de 2026 se adelantará al miércoles 31 de diciembre. Esto significa que algunos beneficiarios verán dos depósitos en diciembre, aunque no se trata de un pago extra, sino de un adelanto del mes siguiente.

Las personas que reciben tanto SSI como un beneficio regular del Seguro Social, conocidas como beneficiarios duales, vivieron un mes particularmente activo en cuanto a depósitos. Recibieron SSI el 1 de diciembre, su beneficio regular el 3 de diciembre y volverán a recibir el pago adelantado de enero el 31 de diciembre, sumando tres depósitos dentro del mismo mes calendario.

En cuanto a otros montos, los trabajadores con discapacidad reciben en promedio $1,588.52 dólares al mes, mientras que los beneficiarios por sobrevivencia obtienen alrededor de $1,576.20 dólares. El pago promedio de SSI es de $717.90 dólares.

Además, la SSA confirmó que todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2.8% en 2026 como parte del ajuste por costo de vida. Para los jubilados, esto se traduce en un aumento promedio de $56 dólares mensuales.

Actualmente, la SSA envía los pagos casi en su totalidad de forma electrónica, ya sea mediante depósito directo en una cuenta bancaria o a través de la tarjeta Direct Express. Así que si esperas un cheque en papel, será mejor revisar cuál es la configuración de tus pagos, porque desde octubre muchos dejaron de recibirlos. No queremos que tengas una amarga Navidad.

