‘Con el Mazo Dando’: así fue el programa de Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

Con un tono curiosamente bajo, llamativa tranquilidad y cambiando el cuadro de Hugo Chávez por uno de Simón Bolívar en la toma principal, Diosdado Cabello encabezó este miércoles su primer episodio de ‘Con el Mazo Dando’ tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la madrugada del pasado 3 de enero.

No hubo público presente, tampoco advertencias o amenazas, mucho menos la cartelera de mensajes donde expone a los usuarios en redes sociales que se pronuncian contra el régimen chavista. El formato fue otro, cauteloso, sin risas ni miradas desafiantes. Diosdado Cabello evidenció que la mano de Trump está dentro de Venezuela. Aunque el mazo se mantuvo sobre el escritorio, como imagen alusiva al espacio televisivo, parecía más inofensivo que nunca.

El programa también inició con retraso, debido a la reunión previa que sostuvo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y una comisión de diputados de la Asamblea Nacional. En redes sociales se rumoraba que no habría transmisión, pero finalmente dio la cara.

“Debo aclarar que no nos tocaba programa, este miércoles, sino el que viene, pero la misma situación nos indica que moralmente debemos salir a hablar con nuestro pueblo, a mantener ese contacto permanente”, comentó en los primeros segundos.

“Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie”, señaló Cabello, precisando que el número de víctimas durante la intervención de Estados Unidos en Caracas se elevó a 100. El presidente Donald Trump acotó en una comparecencia que la mayoría eran soldados cubanos a las órdenes de Maduro.

Diosdado Cabello es el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, considerado además el número dos del chavismo. La Administración de Control de Drogas (DEA) mantiene una recompensa de hasta $25 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

Esta cifra coloca a Cabello junto al terrorista indio Dawood Ibrahim, quien también enfrenta una recompensa de la misma magnitud, igual a la que en su momento fue ofrecida por Osama bin Laden.

Diosdado admite el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU.

En materia de petróleo y los recientes anuncios del presidente Trump, donde informó que Venezuela le entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, Cabello quiso destacar que el país caribeño “siempre” le ha vendido petróleo a EE.UU., un discurso que cambia significativamente respecto a programas anteriores.

En otras ediciones, Cabello había advertido: “No daremos ni una una gota de petróleo a Estados Unidos si bombardean Venezuela”. Sin embargo, cuatro días después de la intervención militar, expresó: “Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran”. Incluso, hizo mención al comunicado de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal empresa petrolera, donde se confirma la venta de crudo dentro del marco comercial entre ambos países.

El presidente Trump aclaró también que Estados Unidos podría gobernar a Venezuela durante años, destacando su objetivo de sentar bases para una economía estable. En este sentido, Marco Rubio, su hombre de confianza y Secretario de Estado, anunció un plan de tres pasos para Venezuela.

‘Con el Mazo Dando’ terminó una hora antes de lo habitual

Si bien no mantuvo una postura desafiante, en ningún momento del programa, Cabello mantuvo su posición contra el gobierno de Estados Unidos y emitió varios videos del fallecido expresidente Hugo Chávez, incluyendo aquel de diciembre de 2012, cuando pidió al pueblo que votara por Nicolás Maduro si el cáncer que padecía lo inhabilitaba políticamente.

‘Con el Mazo Dando’ terminó a las 10:51 pm, poco más de una hora antes de lo habitual, lo que también resultó llamativo, aunque insistió que la transmisión del programa no estaba pautada.

“Queríamos tener este contacto con ustedes. La semana que viene seguro será de otra manera, pero tenemos que regularizar esta vía de comunicación entre el gobierno y el pueblo. Reciban un gran abrazo y recuerden que pase lo que pase, nosotros venceremos”, expresó juntando las manos, manifestando bendiciones y soltando un “cuídense mucho” que parecía más sincero que sarcástico.

Te puede interesar:

· Captura de Maduro divide a estadounidenses, revela encuesta; estos son los resultados

· Delcy Rodríguez destituye al general que estaba a cargo de la seguridad de Maduro

· “Soy prisionero de guerra”: Nicolás Maduro comparece en Nueva York y rechaza cargos de narcoterrorismo